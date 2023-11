Gérer les rebondissements : une expertise indispensable au succès d’une transaction immobilière

Les offres présentées sont plus basses que le prix affiché, un acheteur potentiel n’a pas obtenu le financement demandé, le rapport d’inspection révèle des problématiques majeures : voilà autant d’obstacles qui peuvent survenir lors d’une transaction immobilière.

« Mon conjoint et moi avons fait énormément de visites, et plusieurs offres ont été refusées. C’était rassurant d’avoir une courtière persévérante. Elle restait proactive malgré nos déceptions. On n’aurait pas été capable de faire tout ça tout seul . », mentionne Cristina, une Montréalaise présentement dans un processus d’achat.

Pourtant, ce genre de situation est bien connu des courtiers immobiliers, pour qui la gestion des rebondissements est une affaire quotidienne.

Malgré toute la bonne volonté des parties impliquées, il arrive que les conditions de vente ne soient pas respectées, que l’acheteur se désiste, ou même, plus rarement, décède, avant de passer chez le notaire et finaliser la transaction.

« Nous avons aussi eu beaucoup de mauvaises surprises lors des inspections. Problème avec la fondation, dégât d’eau, on ne s’attendait pas à ça! », ajoute Cristina.

Pour plusieurs acheteurs et vendeurs, devant autant de situations potentielles, la transaction immobilière est une expérience stressante, voire angoissante... Voilà pourquoi l’accompagnement d’un courtier immobilier ayant l’expérience et la connaissance pour faire face à toute éventualité est la meilleure solution pour la plupart d’entre eux.

Grâce à ses connaissances pointues, un courtier sait gérer les rebondissements de toute transaction immobilière : une expertise qui lui permet de naviguer aisément dans un marché en constante mouvance.

Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec

www.apciq.ca