Jour du Souvenir 2023: des vétérans, mais aussi des familles à ne jamais oublier

L’année 2023 se veut le 75e anniversaire des contributions canadiennes aux missions de maintien de la paix des Nations unies qui ont eu cours dans une dizaine de pays et cela, aux quatre coins de la planète. Au total, ce sont plus de 125 000 hommes et femmes membres des Forces armées canadiennes qui ont servi dans le cadre de ces missions.

Pour ce jour du Souvenir 2023, j’aimerais que nous prenions le temps de nous arrêter et réfléchir à ceux qui ont tant donné pour notre nation.

Prendre le temps de nous souvenir des sacrifices, du courage et des dévouements. Prendre le temps de connaître les personnes derrière l’uniforme avec leurs succès, mais aussi leurs détresses. Prendre le temps, de leur démontrer notre appréciation à notre bien-être collectif, car il y a un prix à ce que nous avons aujourd’hui ici au Canada. Prendre le temps de transmettre aux nouvelles générations les faits historiques de ces gens qui ont tant donné pour notre pays.

Reconnaissance

Le jour du Souvenir 2023 nous amène également à mettre en avant-plan les familles des membres actifs et des vétérans des Forces armées canadiennes. Ces familles ne reçoivent pas de médaille à la fin d’une mission, mais elles méritent souvent beaucoup plus que cela.

Un déploiement en mission opérationnelle est une lourde tâche pour les familles. Il y a la préparation qui dure des mois et il y a la mission en soi qui dure entre 6 et 12 mois. Il y a aussi le retour, la réintégration, qui peut aussi durer quelques mois. Les membres de la famille doivent faire face à tous les défis quotidiens durant cette absence qu’ils soient scolaires, financiers, sociaux, de santé ou autres. Ils doivent garder le fort familial pendant l’absence du militaire et doivent s’adapter à absolument toutes les situations inimaginables. De plus, la famille doit aussi vivre avec les contrecoups possibles d’une mission autant sur le plan de la santé physique que de la santé mentale.

Conférence

Le 7 novembre 2023, dans le cadre d’une conférence annuelle pour souligner la Semaine des vétérans et vétéranes et le jour du Souvenir, que j’organise à l’Université du Québec en Outaouais, nous avons eu le privilège d’écouter le Major Willem R. Dallaire, le fils du lieutenant-général à la retraite et ex-sénateur du Canada, Roméo Dallaire, discourir sur les dommages collatéraux reliés aux traumatismes. Le Major Dallaire a vécu au premier rang la carrière militaire de son père comme enfant, adolescent et adulte.

Il a vécu les contrecoups de la Mission des Nations unies pour l’assistance au Rwanda de 1994 lorsque son père serra «la main du diable». Ses propos, ses expériences et son adaptation sont similaires à de nombreuses familles, dont le militaire a été exposé à des événements potentiellement traumatiques. Il faut avoir une pensée pour ces braves familles qui contribuent aux succès des missions canadiennes à travers le temps.

Finalement, je désire nous rappeler que nous avons la responsabilité collective et sociale de nous souvenir des membres des Forces armées canadiennes, mais aussi de leur famille, car il s’agit de notre histoire, celle d’une nation forte, progressive, démocratique et libre. L’histoire de femmes et d’hommes qui ont protégé nos valeurs, nos libertés et nos droits à travers les époques. En fait, il s’agit de nous.

À tous les vétérans, membres actifs des Forces armées canadiennes et aux familles de militaires ou de vétérans, un merci profond, chaleureux et sincère. Je me souviens!

Dave Blackburn, Ph. D.

Doyen à l’Université du Québec en Outaouais

Chercheur en santé mentale des militaires, des vétérans et des familles

Ex-officier supérieur des Services de santé des Forces armées canadiennes