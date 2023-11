La journaliste du Journal Clara Loiseau remporte la bourse Arthur-Prévost

La journaliste au Journal de Montréal Clara Loiseau a mis la main samedi sur la bourse Arthur-Prévost lors du congrès annuel de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), grâce à ses reportages à l’international et sur la crise du logement.

«Je suis très heureuse d’avoir une rédaction qui me fait confiance et qui me suit dans mes projets», a réagi au bout du fil celle qui s’est jointe au Journal en 2020.

La bourse, qui a été lancée en 2007, est vouée à récompenser la qualité du travail d’un journaliste ayant moins de cinq ans d’expérience en presse écrite et qui démontre son engagement dans la profession. Un montant de 2000$, financé par le legs testamentaire du journaliste Arthur Prévost, est remis au lauréat.

Clara Loiseau s’est quant à elle démarquée par une foule de reportages sur les conséquences de la pénurie de logements, mais aussi par son travail de terrain lors des feux de forêt en Europe et concernant l’avortement aux États-Unis.

Pour lire ou relire Clara Loiseau

• À lire aussi: Droit à l’avortement: des Américaines écœurées par ce retour en arrière

• À lire aussi: Vague de chaleur en Europe: des évacués craignent que ce ne soit qu’un début

• À lire aussi: Crise du logement: une prof de Toronto plaque tout pour vivre décemment à Montréal

• À lire aussi: Crise du logement: ils adoptent la «van life» pour ne pas payer des milliers de dollars de loyer

«C’est un privilège de pouvoir informer et aider les Québécois à comprendre ce qui se passe à l’étranger», a-t-elle indiqué.

«Elle nous a impressionnés pour son dévouement, pas juste envers ses lecteurs, mais aussi pour la relève, chez les plus jeunes, en allant à leur rencontre pour leur montrer à quel point on pratique un beau métier», a souligné le jury.

Une vraie fierté de remporter cette bourse aux côtés de journalistes aussi talentueux que mes collègues et tous les autres. Je suis sans mots et reconnaissante. C’est un honneur 🥹 https://t.co/u00QdpGm6N — Clara Loiseau (@ClaraLoiseauJDM) November 12, 2023

Candidatures exceptionnelles

François Carabin, correspondant parlementaire à l’Assemblée nationale pour Le Devoir, a obtenu pour sa part une mention honorable.

«En plus de sa plume aiguisée, François Carabin se démarque par sa polyvalence dans la couverture des sujets d’actualité», a fait valoir le jury.

Les candidatures de «qualité exceptionnelle» évaluées par le jury témoignent «du virage jeunesse amorcé par plusieurs salles de rédaction, qui n’hésitent pas depuis quelques années à confier des rôles importants à des reporters de la relève», a mentionné la FPJQ par communiqué.

40 ans de carrière

Par ailleurs, Marie-Josée Turcotte a obtenu le prix Hommage Judith-Jasmin pour célébrer 40 ans d’humanité et de professionnalisme.

Ce prix «souligne la carrière de cette journaliste, animatrice, commentatrice et cheffe d'antenne chevronnée, qui a été une véritable pionnière dans la couverture des actualités sportives», a indiqué la FPJQ.

Celle qui a fait ses débuts à Radio-Canada en 1982 à Edmonton a entre autres contribué à la couverture des Jeux olympiques à 17 reprises, dont 15 comme cheffe d’antenne.

Rappelons qu’en 2014, Marie-Josée Turcotte a été décorée de l’Ordre du Canada pour sa contribution au journalisme sportif et tracé la voie aux femmes dans le domaine.

Photo fournie par Clara Loiseau

Le Bureau d’enquête aussi à l’honneur

Les journalistes du Bureau d’enquête, Kathryne Lamontagne et Pascal Dugas Bourdon, ont également brillé lors de la remise des prix samedi soir.

Ils ont obtenu une mention spéciale dans la catégorie «Politique/Enjeux de société» du prix Judith-Jasmin pour une série de reportages qui a forcé le ministère de la Famille à resserrer ses exigences dans l’attribution des permis d’exploitation des garderies privées.

On y révélait entre autres qu’un trafiquant de drogue proche des Hells Angels avait pu accueillir une garderie dans sa résidence de Québec avec l’aval des autorités.

Pour lire ou relire leur travail

• À lire aussi: Québec ferme une garderie controversée

• À lire aussi: Québec tolère la garderie de deux fraudeurs allégués