Le Québec, paradis de l’immobilité durable

Sabotage, absence de vision, atrophie de la capitale, les déçus ne manquent pas d’épithètes pour dénoncer la décision du gouvernement Legault de mettre sur la glace le projet de tramway à Québec, le temps que la Caisse de dépôt accouche d’un plan B.

Quand Waterloo en Ontario a son train léger avec une fraction de la population de Québec, il y a de quoi se poser des questions.

Il est tentant de blâmer le gouvernement Legault, son populisme, sa gestion à courte vue. Il mérite certainement une part de blâme pour son manque de vision.

Mais objectivement, la CAQ n’a fait que reproduire un vieux modèle québécois que tous les partis ont embrassé, la politisation du transport...

C’est à se demander pourquoi le ministère des Transports s’appelle aussi le ministère de la Mobilité durable.

Le Québec est plutôt devenu le paradis de l’immobilité durable.

Triste bilan

Usines de batteries, de cathodes, mines de lithium, rêves de grands barrages, le gouvernement de la CAQ a pris le virage de la transition énergétique.

Le problème, c’est qu’il ne sait pas comment prendre celui, essentiel, du transport en commun.

Au pouvoir depuis cinq ans, il n’a réussi à lancer aucun projet majeur de transport en commun, si ce n’est le prolongement de la ligne bleue qui est dans les cartons depuis l’an 2000!

Il vaut la peine de mentionner que ce prolongement de la ligne bleue coûtera 1 G$ du kilomètre, mais qu’on abandonne le tramway à la moitié du coût, soit 442 M$ du kilomètre.

Finalement, le REM de l’Est était trop laid. Le 3e lien était trop cher et trop controversé. Le tramway, trop cher, trop impopulaire, trop urbain.

Le transport en commun est toujours «trop». On cherche l’unanimité quand un consensus suffirait.

Vieux réflexe

On se moque souvent de Maurice Duplessis qui promettait des ponts et des routes pour assurer sa réélection.

La triste réalité, c’est qu’il a fait école.

Valérie Plante a été portée à la mairie de Montréal en promettant une ligne rose de 21 km au coût de 6 G$ pour relier Montréal-Nord au centre-ville d’ici 2025!

Superbe slogan, magnifique carte, mais rien d’autre.

Allons-nous vraiment reprocher à François Legault d’avoir promis un 3e lien dessiné sur le coin d’une table?

Ou de n’avoir appuyé qu’à reculons le tramway, dessiné en silo du reste de la région de la capitale par un autre maire en campagne électorale?

C’est ça le Québec.

Pendant qu’on tergiverse autour de plans irréalistes, toutes les autres villes du pays construisent à la vitesse grand V.

Ici, on marche dans la rue pour sauver la planète, mais on ne veut surtout pas que ça coûte trop cher investir pour abandonner nos autos.

Les transports en commun, tout comme les routes dans le passé, ça sert à gagner des élections!

Et malheureusement, les promesses en l’air frappent le mur de la réalité. Et puisqu’il faut plaire à tout le monde en même temps, on n’arrive à rien.

On dit souvent que le mieux est l’ennemi du bien.

Malheureusement, au Québec, quand il s’agit de transport en commun on ne l’a pas encore compris.