Les Américains sont mal pris

Les États-Unis ne se trouvent pas sur une planète, mais deux.

Sur l'une d’elles, le pays a retrouvé sa fierté et le flambeau de la démocratie a repris sa splendeur. Sur l’autre, les frontières sont grandes ouvertes aux migrants les plus mal intentionnés et l’occupant de la Maison-Blanche est gâteux et corrompu.

Sur la planète où tout est rose ou presque, les décisions prises par le président ont permis d’arracher le pays au marasme de la pandémie. Les alliés ont retrouvé le respect qu’ils avaient perdu pour le leader du monde libre; mieux encore, ils l’ont suivi avec enthousiasme dans la défense de l’Ukraine, vicieusement attaquée par le tyran russe. Et des choix audacieux et fondamentaux ont été faits pour empêcher la Terre d’être étouffée par les changements climatiques.

Sur l’autre planète, celle où le gris n’existe pas et tout est noir foncé, l’économie ne s’est jamais aussi mal portée. Un volet crucial du rêve américain, l’achat d’une maison, est devenu inaccessible à cause des taux hypothécaires élevés. Et on ne peut plus faire confiance à la justice et à la police fédérale, utilisées par ceux qui se seraient emparés du pouvoir illégalement pour persécuter leurs adversaires.

J’ai beau, à tous les jours, remonter le cube Rubik de la vie politique et sociale américaine, je ne parviens plus à placer côte à côte les rouges et les bleus. Insoluble!

RIEN NE CHANGERA DE SITÔT

Face à des sondages décourageants, certains aimeraient bien que Joe Biden fasse le grand sacrifice de sa candidature pour un second mandat. Il ne le fera pas. Mais même s’il se laissait convaincre, il faut croire que l’équipe de campagne Biden-Harris souhaiterait privilégier la numéro deux sur le ticket, Kamala Harris.

À 59 ans, une femme, d'une mère originaire d'Inde et d'un père né en Jamaïque, elle incarnerait certainement le changement par rapport à son actuel patron. Le moins qu'on puisse dire toutefois, c'est qu'elle n'a impressionné personne à la vice-présidence, sa cote de désapprobation s’avérant plus élevée encore que celle de Biden déjà très mauvaise.

Pas sûr, de toute façon, que les autres prétendants démocrates lui céderaient l’investiture du parti, ce qui conduirait immanquablement à une guerre fratricide de laquelle le ou la gagnant(e) sortirait affaibli(e) et vulnérable.

PAS MIEUX DE L’AUTRE CÔTÉ

Le débat de mercredi à Miami entre candidats républicains a démontré leur futilité. Inévitable quand le but de l’opération est de savoir qui sera... le meilleur deuxième.

Donald Trump continue de dominer outrageusement cette course à l'investiture républicaine avec une avance, dans certains sondages, qui est le double de ce que tous ses adversaires, ensemble, réunissent comme appui. Lui qui méprise ouvertement ses rivaux a refusé de les rejoindre sur scène, tenant plutôt un rassemblement politique quelques dizaines de kilomètres plus loin.

Il ne faut pas en douter, Trump sera le candidat républicain à la prochaine élection présidentielle. Ses chances d’être élu, à ce moment-ci, sont bonnes et on sait même de quelle façon il dirigera s’il retourne à la Maison-Blanche: avec vengeance.

Dans une interview diffusée jeudi soir par la chaîne hispanophone Univision, il a été questionné sur ce qu’il ferait du département de la Justice et du FBI s’il était réélu. Il a essentiellement promis de punir ses opposants, comme il estime l’être injustement.

Œil pour œil, dent pour dent. Pauvres Américains!

CHEZ LES DÉMOCRATES, SINON JOE BIDEN, QUI?

Kamala Harris

Photo AFP

Vice-présidente

59 ans

36,3%, cote d’approbation

52,1%, cote de désapprobation

Gavin Newsom

AFP

Gouverneur de la Californie

56 ans

Réélu à l’élection de 2022 avec plus de 18 points d’avance sur son rival républicain.

Gretchen Whitmer

Getty Images via AFP

Gouverneure du Michigan

52 ans

Réélue avec 10 points d’avance en 2022, un exploit pour un élu démocrate dans un État du Midwest.

CHEZ LES RÉPUBLICAINS, SINON DONALD TRUMP, QUI?

Ron DeSantis

AFP

Gouverneur de la Floride

45 ans

14,4% des intentions de vote des électeurs républicains

Nikki Haley

AFP

Ex-gouverneure de la Caroline du Sud

51 ans

9% des intentions de vote

Vivek Ramaswamy

AFP

38 ans

Entrepreneur dans les biotechnologies

4,7% des intentions de vote

Donald Trump Junior

Getty Images via AFP