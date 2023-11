Les violences antisémites à Montréal

Évoquons d’abord ce qui s’est passé à l’Université Concordia.

Nous n’avons pas assisté à un affrontement entre pro-Palestiniens et pro-Israéliens.

Nous avons assisté à l’agression d’étudiants juifs par des pro-Palestiniens fanatisés, se croyant en droit de miser sur la violence physique.

Fanatisme

Rappeler cela ne consiste pas à prendre parti pour un camp plutôt que pour l’autre, mais à décrire les faits le plus objectivement possible.

Je précise que je crois au droit des Palestiniens d’avoir leur propre État, tout en considérant que le Hamas a dénaturé cette quête pour l’instrumentaliser au service de l’islamisme.

Évoquons ensuite les tirs contre les écoles juives à Montréal. Ces tirs expriment un désir de meurtre de même nature que celui qui s’est exprimé et concrétisé le 7 octobre.

Qui tire sur une école, même vide, confesse son désir d’abattre des enfants. Et dans le cas présent, des enfants juifs.

Ces événements sont à remettre dans un contexte global.

Ce contexte porte un nom: la mondialisation de l’islamisme.

Elle s’est confirmée avec la multiplication des manifestations pro-Hamas des deux côtés de l’Atlantique.

Cette mondialisation de l’islamisme n’est pas le fruit du hasard, mais la conséquence presque inévitable de l’immigration musulmane partout en Occident.

Non pas que l’ensemble des musulmans soient islamistes, évidemment. L’affirmer serait absurde. Mais l’islamisme travaille l’islam contemporain. Ce n’est pas un mouvement marginal.

Cet islamisme n’est pas toujours terroriste, on a tendance à l’oublier.

Capture d'écran, VIDÉO INSTAGRAM (tiré du compte de @laurkailz)

Islamisme

Il mise plus généralement sur la conquête pacifique et démographique de l’Occident. C’est le projet de ceux qu’on appelle les Frères musulmans, remarquablement analysé par Florence Bergeaud-Blackler dans son livre Le frérisme et ses réseaux: l’enquête.

L’islamisme a une stratégie: il s’empare des droits et libertés qu’offrent nos sociétés pour les islamiser, une capitulation à la fois.

Si nous ne sommes pas fermes devant lui, tôt ou tard, il nous vaincra.