Marie-Josée Lord se fait une joie de chanter Noël avec Patrick Bruel et Mario Pelchat

Marie-Josée Lord adore chanter Noël. Voilà pourquoi la soprano n’a pas hésité une seconde avant d'accepter l’invitation de l’équipe du spectacle Parapapam; elle y rejoint de plus sur scène des artistes qu’elle admire, dont Patrick Bruel, Vladimir Kornéev et Mario Pelchat.

Marie-Josée Lord portait une robe bleue scintillante lors de la matinée de répétitions de Parapapam en octobre dernier. Elle se devait, raconte-t-elle en riant, d’être chiquement vêtue afin d’offrir un véritable aperçu de ce que sera ce concert de Noël qui sera livré le temps de 5 représentations, en décembre prochain. Au programme: glamour, décorations des fêtes, décors enchanteurs et chansons classiques de Noël.

Du bonheur de Noël

«Je me sens honorée de pouvoir faire ce concert. Moi, juste être en compagnie de Mario Pelchat, je dois dire que je suis trop contente. Je suis une vraie groupie. Quand il chante, je dis que c’est comme du miel au chocolat», explique-t-elle en riant.

«J’étais aussi trop impressionnée de savoir que j’allais partager la scène avec Patrick Bruel, que je n’ai encore jamais rencontré», poursuit-elle en qualifiant au passage le chanteur et acteur d’origine géorgienne Vladimir Kornéev de «petite bombe d’énergie».

La cantatrice québécoise née en Haïti affirme avoir été épatée par l’équipe de Parapapam, une production qui est en à sa deuxième année d’existence. Elle a aussi été positivement surprise par tous les artistes qui y prennent part. Le chef d’orchestre Francis Choinière notamment, qui du haut de ses 26 ans, arrive à être «vraiment très précis», dit-elle.

L’interprète de 53 ans vante également le talent de la centaine de choristes et musiciens qui les accompagnent sur les planches.

«J’aime chanter Noël. Surtout que là, il y a un chœur de 60 choristes et un orchestre de 40 musiciens; il fallait que je sois là! Cela donne une puissance et une prestance qui soulèvent les gens. Le public ne pourra pas faire autrement que d’être soulevé et de pleurer, car c’est vraiment intense», assure-t-elle.

Sarah-Émilie Nault Le Journal de Montréal

«Les chants de mon pays»

Après avoir chanté Noël dans le décor féérique de Parapapam, la cantatrice espère pouvoir présenter son tout nouveau spectacle personnel dans un maximum de villes à travers le Québec.

Baptisé Les chants de mon pays, ce concert rend hommage aux poètes et paroliers québécois qui ont bercé sa vie.

«J’ai grandi avec ces poètes, ces paroliers et ces chansons-là et je les porte, d’où le long manteau arborant leurs noms que je porte sur l’affiche de mon spectacle. Ils font partie de ma culture. Cela fait partie de ce que j’ai apprivoisé en tant que personne adoptée. J’ai dû apprendre la langue, mais aussi la culture musicale, et c’est cette culture musicale qui m’habite», souffle-t-elle.

Ce spectacle de 90 minutes lui permettra d’interpréter - à sa façon - des vers de Gilles Vigneault, Félix Leclerc, Diane Juster, Claude Dubois, Robert Charlebois et Claude Léveillée. Le tout rehaussé des mélodies d’un quatuor à cordes et d’un piano. Et puis, pourquoi pas d’un chœur, si l’envie se faisait sentir?

-Les 5 concerts de Noël Parapapam seront présentés les 8, 9 et 10 décembre prochain à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts.