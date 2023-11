Noël au cœur des traditions

Une foule de traditions ont traversé les époques pour faire de Noël la fête que l’on connaît aujourd’hui, avec ses sapins décorés, ses échanges de cadeaux et de souhaits, son repas du réveillon et la visite du père Noël. Remontons aux origines de quelques-unes d’entre elles.

1. Mon beau sapin

En 1841, au début de l’ère victorienne, le prince Albert, d’origine germanique, fait décorer un sapin pour la demeure royale. « Et comme tout ce que fait la famille royale est diffusé dans les journaux et a de l’influence », explique l’historienne Marie-Ève Ouellet, coautrice du livre La Noël au temps des carrioles avec Émilie Guilbeault-Cayer, c’est ainsi que débute cette tradition.

Les décorations qui l’ornent se diversifient au fil des années, passant des bonbons, fleurs, bougies, rubans, boules, oiseaux, cloches, étoiles, flocons et instruments de musique, jusqu’aux guirlandes de lumières et aux ornements qui prennent une multitude de formes aujourd’hui.

Malgré l’avènement des sapins synthétiques, plusieurs familles privilégient encore l’arbre naturel et poursuivent parfois même la tradition de le couper elles-mêmes. D’ailleurs, plusieurs producteurs de sapins proposent cette activité quelques semaines avant Noël.

2. Des bas bien garnis

« La coutume de suspendre un bas dans lequel mettre des cadeaux d’enfants apparaît à la fin du 19e siècle. Selon les maisons, les bas de Noël sont accrochés sur la cheminée, le long de la rampe de l’escalier ou au pied du lit », indique Mme Ouellet.

« Au départ, on utilise des bas de laine longs et solides. Puis après la Deuxième Guerre mondiale, on fabrique des bas spécifiquement pour Noël, plus ornementés, que l’on utilise qu’une fois par année. Il devient aussi un objet industriel, que l’on peut se procurer dans les magasins », poursuit-elle. Les parents y déposent alors des cadeaux modestes, comme des fruits, des bonbons et des petits objets utiles.

3. Papa Noël

L’image du père Noël est « un mélange de plusieurs personnages qui se sont côtoyés et ont évolué avec le temps », indique Mme Ouellet. Elle a été popularisée par le biais des journaux illustrés.

Par exemple, l’illustrateur originaire d’Allemagne Thomas Nast, qui a immigré aux États-Unis, a publié entre 1862 et 1880 plusieurs images du père Noël dans diverses situations, qui ont contribué à forger son allure et sa personnalité actuelles. On le voit dans son atelier entouré de lutins, sur son traîneau tiré par des rennes ou entrant par une cheminée, par exemple.

L’image du père Noël n’a cessé de se peaufiner, notamment avec Coca-Cola, au 20e siècle, « qui le rend un peu plus souriant et jovial », mentionne Mme Ouellet.

4. Le festin

Le repas de Noël est un bel exemple que cette fête est « un brassage culturel », rappelle Mme Ouellet, et ce, depuis l’époque de la Conquête et des vagues d’immigration des îles britanniques au 19e siècle.

Certains mets partagés traditionnellement au réveillon sont d’ailleurs issus des traditions culinaires britanniques, comme le gâteau aux fruits, les biscuits sablés, les pâtés à la viande de porc et les marinades.

La dinde fait son apparition sur les tables de Noël des familles plus fortunées au 19e siècle, tandis que la bûche de Noël a été inventée par des pâtissiers parisiens vers 1870, nous apprend également le livre La Noël au temps des carrioles.

Et ce n’est qu’à la fin des années 1800 que l’on sert un repas festif au retour de la messe de minuit. Avant cette date, le repas de Noël se déguste le lendemain, alors que le réveillon se célèbre plutôt autour d’une collation ou d’une boisson chaude.

5. Et bien d’autres...

Les couronnes décorées, les cartes de souhaits, le gui fixé au-dessus des portes, le vin chaud ainsi que les marchés rappellent aussi les Noëls d’antan. Mais d’autres traditions naissent, comme l’arrivée des lutins coquins faisant des mauvais coups les nuits précédant Noël. « Il s’agit d’un bel exemple que Noël n’est pas figé dans le temps, c’est une fête qui évolue. Elle est révélatrice de la société dans laquelle on est », indique Mme Ouellet.