[PHOTO] La rencontre d’un vrai pisteur vietnamien

Après un séjour très cacophonique, quitter Hanoï s’avère un réel soulagement. Notre chauffeur vient me récupérer à l’hôtel et nous mettons le cap sur une région surprenante, la baie d’Halong terrestre, à environ deux heures de route au sud. À l’image de la baie d’Halong maritime, où nous irons plus tard, celle-ci se caractérise par les mêmes pitons karstiques calcaires qui s’érigent non pas au milieu de l’océan, mais dans de nombreuses rizières. Une des façons très prisées pour les découvrir demeure la traditionnelle barque longeant les parcours sinueux des petites rivières du secteur. Peu de temps après mon arrivée, je suis entré en relation avec un guide du nom de Bôn, qui signifie « obligations ». À bord d’une vieille Jeep américaine Air Force datant de la guerre du Vietnam, on se rend au départ du sentier qui nous conduira dans la jungle. Après trente minutes en sa présence, on a goûté, senti, touché la plupart des plantes le long du sentier. Avec sa tenue kaki, il ne faut pas trop « traîner de la patte », puisqu’il sera facile de le perdre de vue dans cette végétation dense et monochrome. De plus, c’est un véritable ricaneur. Je lui demande s’il accepte que je fasse son portrait. Sans tarder, il me donne son accord dans un éclat de rire...

Appareil : Canon EOS RP

Objectif : RF 28 mm

Exposition : 1/250 à F/8

ISO : 500