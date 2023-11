Photos souvenirs: Wilfred LeBouthillier

Chaque semaine dans son cahier Weekend, Le Journal vous présente des moments marquants de la carrière d’un artiste ainsi que quelques photos souvenirs

Porté aux nues

Photo d'archives

Après neuf semaines de compétition, le timide Acadien était couronné grand gagnant de Star Académie 2003, entouré de ses complices académiciens, lors d’un gala regardé par plus de 2,8 millions de téléspectateurs. Captif entre les murs de l’Académie depuis le début de l’aventure, il ne connaissait pas encore l’ampleur du phénomène et de son succès.

Retrouver son héros

Photo d'archives

Isolé du reste du monde à l’Académie, n’ayant eu droit qu’à une minute au téléphone par jour, Wilfred prenait enfin sa mère dans ses bras le soir du gala. Ses parents s’étaient déplacés de leur domicile du Nouveau-Brunswick pour assister à la finale de Star Académie qui s’avérerait être le couronnement de leur fils en direct à la télé.

Après le triomphe

Photo d'archives

Au printemps 2003, lors d’un match des Expos au Stade olympique de Montréal, Wilfred 25 ans, apprivoisait la popularité en saluant l’immense foule. Désormais célèbre, partout sur son passage les fans se ruaient sur lui pour obtenir un autographe et lors de son retour à la maison, à Tracadie-Sheila, une foule enthousiaste l’attendait sous la pluie à l’aéroport du Nouveau-Brunswick.

Coup de cœur

Photo d'archives

Dès sa première interprétation de Jean Batailleur, le jeune Wilfred toucha le cœur du grand public. Sa simplicité naturelle, son petit accent acadien et sa belle bouille s’ajoutaient à son talent de musicien et de chanteur. Vingt ans plus tard, en plus de ses propres chansons, il chante encore ce succès de Zachary Richard en spectacle.

Déchiré entre deux passions

Photo d'archives

Wilfred de retour dans son patelin après le grand tourbillon de Star Académie, photographié à bord du bateau de pêche de son père. Ayant suivi des cours pour devenir capitaine, il devait décider s’il serait pêcheur de homards comme son père et son grand-père avant lui ou s’il miserait sur la chanson.

♦ La première cohorte de Star Académie célébrera sur scène les 20 ans du phénomène télé, lors de deux grands spectacles aussi nostalgiques qu’actuels, Et c’est pas fini, mis en scène par Joël Legendre. Treize des 14 participants de l’époque dont Wilfred, Marie-Élaine Thibert, Marie-Mai, Émily Bégin, Annie et Suzie Villeneuve (dont c’est l’initiative), se retrouveront sur la scène du Centre Bell le 12 janvier, et au Centre Vidéotron de Québec le 19 janvier. Pour les billets, voir : etcestpasfini.com.

♦ Wilfred poursuivra au début de 2024 la tournée du Québec avec le groupe folk-trad Les gars du Nord qu’il a fondé avec Dany Boudreau et Maxime McGraw il y a une dizaine d’années. La formation de sept chanteurs/musiciens a récemment lancé un premier album de chansons « country-party-celtique » originales, Les fils du père, le troisième de leur carrière après deux albums de Noël. Voir lesgarsdunord.com.

♦ L’auteur-compositeur a lancé un cinquième album solo, éponyme, en 2018, opus qu’il a lui-même réalisé et produit. Il a aussi fondé sa propre maison de disque 2W Productions.