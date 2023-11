Quand l’argent se compte par millions... ou milliards!

Le besoin de devenir millionnaire ou milliardaire peut être très fort. Certains personnages au cinéma et à la télévision ne cachent pas leur désir presque incontrôlable de gagner beaucoup, beaucoup d’argent. Nombreux y parviennent, mais rien ne garantit qu’ils pourront surfer sur la vague longtemps...

L’arnaqueuse

(v.a. Buffaloed)

Photo fournie par VVS Films

Devenir riche. Voilà l’obsession de Peg Dahl (Zoey Deutch), une jeune femme qui a d’importantes dettes sur les épaules. Comment réussira-t-elle à inverser sa fortune et à s’en mettre plein les poches ? En se lançant en affaires, bien sûr. Son filon : le recouvrement de dettes. Mais dans ce monde, quand les finances vont trop bien, les jaloux ne sont jamais loin. Surtout lorsque le succès fait ombrage aux activités commerciales d’un concurrent comme celui que croise Peg sur son chemin. Une comédie dramatique qui prouve que l’argent peut rapidement passer d’ami à ennemi.

►Sur l’Extra de Tou.tv

Billions

Photo fournie par Showtime

Ah, la joie de s’affronter à coups de milliards, de tenter d’avoir le meilleur sur un homme qui a un statut professionnel enviable et de dicter le jeu ! Pour se livrer une lutte de tous les instants, il n’existe pas de plus beau terrain que les hautes sphères de la finance à New York. Du moins pour le procureur Chuck Rhoades (Paul Giamatti) et Bobby Alexrod (Damian Lewis), un gestionnaire de portefeuille. Mais c’est bien beau de donner des coups, encore faut-il être capable d’encaisser et de répliquer... Une série qui tient en haleine et qui mise sur l’ingéniosité de ses deux personnages principaux.

►7 saisons proposées par Crave

Wall Street

Photo fournie par 20th Century Fox

C’est un fait : Wall Street est une jungle. Or, lorsqu’on réussit à y tailler sa place, on jouit d’une superbe réputation. C’est ce qui attire tant de gens à tenter leur chance. Les plus déterminés peuvent devenir de redoutables banquiers d’investissement. Par contre, tout n’est pas rose à la bourse. Bud Fox (Charlie Sheen) l’apprend de différentes manières, sans toutefois se laisser démonter. Après tout, à vaincre sans péril on triomphe sans gloire, dit un célèbre proverbe. Un long métrage de 1987, réalisé par Oliver Stone, dont on parle encore aujourd’hui.

►Relayé par Disney

Le loup de Wall Street

(v.a. The World of Wall Street)

Photo fournie par Paramount Pictures

Dans la peau du courtier Jordan Belfort et devant la caméra de Martin Scorsese, la star Leonardo DiCaprio se permet tout. Pendant ce drame biographique, il mène une vie de rêve, dépensant au gré de ses désirs l’argent facilement gagné grâce à son entreprise. L’homme se croit au-dessus de tout, inébranlable et inatteignable. Sans surprise, il se trompe ; les libertés qu’il prend ne passent pas inaperçues. Cela dit, à voir le plaisir que tout ça lui procure – et l’intensité de DiCaprio –, on peut difficilement lui reprocher ses excès de confiance.

►Disponible sur Netflix

WeCrashed

Photo fournie par Somewhere Pictures

Imaginez-vous un instant aux commandes d’une compagnie dont la valeur atteint... 47 milliards $ US. Le rêve ! Projetez-vous ensuite, à peine un an plus tard, alors que tout s’effondre. Le cauchemar ! Un couple – et Anne Hathaway – est aux premières loges de ces montagnes russes avec WeWork, une idée qui lui a permis de vivre une véritable « success story » avant de s’envoler en fumée. Cette minisérie montre à quel point le vent peut tourner rapidement et confirme qu’il est beaucoup plus facile de perdre une véritable fortune que de la gagner.

►8 épisodes offerts avec Apple TV+