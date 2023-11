Transat Jacques Vabre: l'esclavage, l'autre route du café

La Transat Jacques Vabre, qui relie depuis 1993 Le Havre aux Antilles ou au continent américain selon les éditions, est également surnommée «la Route du café», en lien avec son commanditaire et aussi pour l'itinéraire emprunté, proche de celui du commerce triangulaire synonyme d'esclavage.

«Il y a 300 ans, un marin prenait la Route du Café : le capitaine Gabriel De Clieu, à bord de son navire, deux petits caféiers, direction la Martinique», peut-on lire dans la communication de la Transat Jacques Vabre 2023, «l'un de ses descendants s'apprête à faire la même traversée, pour l'occasion, il s'est vu remettre un plant de café».

Une histoire remise en contexte par Anaïs Gernidos, guide touristique sur l'histoire coloniale du Havre et membre de l'association Mémoires et Partages. «Notre histoire à nous, les noirs, est invisibilisée. Je n'ai rien contre la TJV ni les skippers, j'aime beaucoup l'ambiance, mais cette fête c'est faire croire qu'il n'y a pas de soucis avec notre histoire».

«Le café c'est l'esclavage, il fallait de la main-d'œuvre gratuite. C'est un crime d'arracher des gens à leur terre», répète-t-elle au bord du quai des Antilles au Havre, devant les monocoques parés au départ.

«Le commerce triangulaire, la Normandie en a profité. Les débardeurs déchargeaient le café dans les docks en face», indique Mme Gernidos en montrant du doigt les bâtiments en brique rouge réaménagés: «c'étaient des hangars à café, coton, tabac, sucre...».

«Crime»

Interrogé sur l'opportunité de célébrer cette route, le directeur général de la course, Gildas Gautier, botte en touche: «Je n'étais pas au courant de cette polémique, on organise un événement sportif, c'est une réalité, mais je n'ai pas une grande connaissance de cette période», évoquée dans un paragraphe du dossier de presse de l'événement.

Également contactée, la marque de café Jacques Vabre n'a pas répondu.

Et Anaïs Gernidos de souligner que «les esclaves enrichissaient des familles qui ont bâti leur prestige social et leur puissance politique sur ce crime. Maires, députés, anoblis, les noms de ces familles sont honorés sur les plaques des rues du Havre».

«Les dernières traces visibles au Havre» de cette histoire, selon Éric Saunier, maître de conférences en histoire moderne à l'université du Havre. Les maisons financées par le commerce triangulaire ont été détruites par les bombardements de 1944, «mais elles attirent toujours les touristes à Honfleur».

De fait, toute la Haute-Normandie a profité de ce commerce: «les armateurs vivaient au Havre, les équipages des navires négriers à Honfleur, leurs financiers et assureurs à Rouen».

«Les navires négriers partaient du Havre vers les côtes africaines et l’actuel Angola pour une campagne de remplissage des navires, puis ils se dirigeaient vers les petites Antilles, c'est-à-dire Martinique et Guadeloupe, mais surtout vers Domingue (Haïti)», retrace l'historien.

Arrière-petite-fille d'esclave

«Le Havre est choisi comme port de débouché français du café et une bourse mondiale du café va s'y installer au XIXe siècle», développe l'enseignant, «au total on estime que près de 200 000 esclaves ont été "traités" par les navires normands. Sur toute la période, Le Havre est le deuxième port négrier de France, Honfleur le septième».

La mortalité est dramatique: «c'est très variable, mais elle est estimée autour de 10%, moins importante d'ailleurs que celle des marins blancs pas habitués au climat lors de la traversée, pendant laquelle il fallait préserver les esclaves, car c'était de la monnaie».

Une fois sur place, les chiffres s'inversent. «Sur la plantation, en moyenne, l'espérance de vie d'un esclave est de sept ans», détaille M. Saunier, «dans les raffineries surchauffées avec un rythme effréné, la mortalité est très, très élevée, ils sont obligés de renouveler l'atelier tous les ans».

«Si cette histoire me touche, c'est aussi parce que je suis Martiniquaise, arrière-petite-fille d'esclave», conclut Anaïs Gernidos. «Pendant toute mon enfance, je me suis demandée d'où je venais, mais on ne le saura jamais.»