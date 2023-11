Après les yeux de Maurice Richard, ceux de «Flash» Dequoy

Quel privilège ce fut d’assister en direct, à Toronto, à la victoire des Alouettes contre les Argonauts en finale de l’Est, samedi! Je ne peux cacher mon bonheur de voir l’équipe montréalaise se rendre ainsi à la Coupe Grey pour une première fois depuis 2010.

Avant même la partie de samedi, je remarquais par ailleurs la détermination dans les yeux du Québécois Marc-Antoine Dequoy, la veille, en conférence de presse.

Celui que je surnomme «Flash» a ensuite eu un gros mot à dire dans le gain des Alouettes avec cette interception ramenée pour un touché dès les premiers instants du match.

Peter Power/LCF.ca.

Il y a un énorme pas à franchir avant de comparer le regard de Dequoy à celui du légendaire hockeyeur Maurice «Rocket» Richard. Son désir de vaincre ne fait toutefois aucun doute.

Chad Kelly trop intense

Dans le camp des Argonauts, j’ai plutôt senti rapidement dans les yeux de Chad Kelly, avant la rencontre, qu’il présentait une intensité inutile. Particulièrement à la position de quart-arrière, un joueur intense risque de présenter une vision tunnel. Dequoy lui en a fait payer le prix très tôt, avec le premier des neuf revirements causés par les Alouettes dans ce match.

Peter Power/LCF.ca.

L’impressionnante unité défensive des Alouettes, qui était bien préparée, pouvait deviner les tracés des joueurs adverses. Le crédit revient notamment au coordonnateur défensif Noel Thorpe.

Des joueurs jusqu’au propriétaire

Au-delà de Dequoy et des autres joueurs des Alouettes, c’est toute l’organisation qui semblait croire à cette possible victoire face aux Argonauts. Je l’ai d’ailleurs très bien constaté lors des célébrations d’après-match en discutant avec l’entraîneur-chef Jason Maas, le directeur général Danny Maciocia, le président Mark Weightman ou encore le propriétaire Pierre Karl Péladeau.

Chez les joueurs, particulièrement en défensive, ils ont réussi à s’imposer grâce à cette soif de vaincre. Ils y croyaient tous, des plus petits aux plus gros, stoppant au passage à deux reprises l’attaque des Argos sur un troisième essai et une verge à franchir. Il faut le faire!

Bravo à Reggie Stubblefield!

Mon coup de cœur personnel va à la recrue Reggie Stubblefield, qui a réussi de durs plaqués à des moments opportuns sans oublier son interception au troisième quart.

Peter Power/LCF.ca.

Vivement la présence des Alouettes à la finale de la Coupe Grey, où Montréal fera maintenant face, dimanche prochain à Hamilton, aux Blue Bombers de Winnipeg. Comme tous les membres des Alouettes, il faut sans doute croire que la victoire est possible. N’est-ce pas Marc-Antoine?

Propos recueillis par Benoît Rioux