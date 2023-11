C’est la fin pour les miniroulottes Hélio

Mauvaise nouvelle dans le milieu des véhicules récréatifs. À la surprise des intervenants de l’industrie et de ses créanciers, le fabricant québécois de miniroulottes Hélio a déclaré faillite dans les dernières semaines.

Fondée en 2014 par Jean-Roch Lacroix, Jérémy Leblanc et Marco Leblanc, Hélio se démarquait par la fabrication de miniroulottes qui avaient la forme d’une goutte d’eau. Une dizaine d’employés ont perdu leur emploi au sein de l’entreprise qui était basée à Lavaltrie.

Selon nos informations, l’un des actionnaires de la compagnie, Jean-Roch Lacroix, a racheté la majorité des parts de ses partenaires, Jérémy et Marco Leblanc, l’été dernier. Cependant, après cette transaction, on a assisté à une tempête parfaite. Hélio a commencé à connaître des ennuis financiers alors que M. Lacroix a été aux prises avec des ennuis de santé importants.

Devant cette situation, l’entreprise n’a pas eu d’autre choix que de se placer à l’abri de ses créanciers. Un mois plus tard, Hélio a été officiellement placée en faillite.

Joint par Le Journal, Marco Leblanc n’a pas voulu commenter la vente de ses parts à Jean-Roch Lacroix et la suite des événements. À l’instar de Leblanc, Lacroix n’a pas été en mesure de répondre à nos questions.

Chantal Poirier / JdeM

Des indicateurs qui ne trompent pas

Les documents officiels mentionnent qu’Hélio doit une somme de plus de 2 M$ à une soixantaine de créanciers. La créance la plus importante est une hypothèque de 1,5 M$ à la Caisse Desjardins de Jonquière.

On a sondé quelques créanciers sur cette liste. Plusieurs dirigeants ont été surpris de recevoir un avis de faillite de la part d’Hélio. La compagnie de VR avait de bonnes relations avec ses fournisseurs et elle s’acquittait toujours de ses obligations jusqu’à la fin du mois de juillet.

Cependant, certains indicateurs ne trompaient pas. Par exemple, les représentants de la PME brillaient par leur absence lors d’une exposition importante en Indiana, en septembre. Ils avaient pourtant réservé leur place dans la salle d’exposition où tous les gros joueurs de l’industrie du VR étaient présents.

«Ça faisait quelques semaines que nous n’avions pas de nouvelles de leur part, a expliqué le directeur des ventes de Horizon Lussier, Jean-François Caron. Nous avons encore une dizaine de leurs roulottes dans notre cour.»

De plus, Hélio est en train d’écouler un inventaire de plus de 1,5 M$ sur le site du syndic Lemieux Nolet. On retrouve plusieurs miniroulottes neuves, de l’équipement et du matériel qui servait à la fabrication des véhicules récréatifs.

Une vingtaine de distributeurs

Les produits d’Hélio étaient distribués dans plus d’une vingtaine de points de vente au Québec, au Canada, mais aussi aux États-Unis.

L’entreprise québécoise avait des concessionnaires en Alberta, en Ontario, en Colombie-Britannique, mais aussi en Caroline du Nord, au Wisconsin, en Ohio et dans plusieurs autres États américains.

Hélio ciblait les propriétaires de petits VUS, d’autos compactes et de voitures électriques qui n’ont pas assez de force de traction pour les roulottes conventionnelles.