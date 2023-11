Comment nettoyer l’intérieur du four : 5 trucs pour rendre la tâche plus facile

1. Si un renversement se produit dans le four, saupoudrez-le rapidement de sel.

Laissez refroidir. Il sera plus facile de nettoyer le tout avec un linge humide. De plus, ce nettoyage éliminera l’odeur de brûlé.

2. Un débordement graisseux se nettoie rapidement dans un four encore chaud après une vaporisation de vinaigre blanc et d’eau (1 part de vinaigre pour 3 parts d’eau).

Laissez agir quelques minutes avant de brosser les taches et de nettoyer les parois du four.

3. Dans un four refroidi, vous pouvez saupoudrer les taches de bicarbonate de soude ou de granules de savon pour lave-vaisselle.

Recouvrez-le tout de papier absorbant mouillé à l’eau chaude. Laissez agir une nuit avant de procéder au nettoyage du four avec une eau chaude savonneuse.

4. Les grilles du four redeviendront bien propres après avoir été immergées dans une eau chaude additionnée d’un nettoyant tout usage contenant de l’ammoniaque ou avec du détergent pour lave-vaisselle.

Utilisez la baignoire pour effectuer ce nettoyage en prenant soin de couvrir le fond avec une vieille serviette éponge afin d’éviter de la tacher.

5. Un mélange de vinaigre blanc et de bicarbonate de soude appliqué sur la vitre de la porte du four et une fine laine d’acier élimineront toutes les taches.

Une odeur de brûlé

Pour éliminer cette odeur, coupez quelques tranches d’agrumes (oranges, mandarines) ou des zestes de citron. Déposez-les sur une feuille d’aluminium et faites fonctionner le four à basse température pendant une quinzaine de minutes. Laissez refroidir dans le four pendant une douzaine d’heures avant de retirer le papier d’aluminium.

Des biscuits noircis

Le choix de la plaque à biscuit est important pour obtenir des biscuits de couleur uniforme. La plaque doit être épaisse, avoir un fini brillant et être de couleur pâle puisque les plaques foncées absorbent rapidement la chaleur et peuvent faire brunir le dessous des biscuits. En cas de désastre, vous pouvez récupérer les biscuits avec le dessous brûlé en utilisant une râpe à fromage du côté très fin pour éliminer délicatement le contour brûlé.