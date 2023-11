De l’indifférence des enfants envers leurs géniteurs

Depuis quelques jours dans votre Courrier, je suis la saga de ces femmes qui veulent déshériter leurs filles pour motif d’indifférence. Ma mère faisait la même chose lorsque je travaillais, souvent de 30 à 40 heures par semaine, tout en m’occupant de mes jeunes enfants. Elle aurait souhaité que je lui consacre 20 à 30 minutes de conversation téléphonique par jour.

Mais quand on rentre du travail, il y a les enfants qui réclament notre attention pour leurs devoirs, les repas à préparer, le ménage, les activités et sorties ainsi que la relation à entretenir avec le conjoint. On est tellement fatiguée que l’idée même d’appeler sa mère passe à la trappe.

Je suis aujourd’hui à la retraite. Même s’il m’arrive de penser que mes enfants ne m’appellent pas assez, je refuse de les blâmer. Un jour que je parlais de ça avec ma fille, elle m’a dit « Mais pourquoi faut-il que ce soit toujours moi qui appelle ? Toi tu peux appeler et laisser un message sur la boîte vocale si je suis absente. On encore m’envoyer un texto ou un émoji ! Si je n’ai pas le temps de te répondre immédiatement je t’enverrai au moins un coucou ou des bisous ! »

Par la suite, j’ai pris l’habitude de manger au moins une fois par mois en tête-à-tête avec chacun de mes enfants, au resto, sans conjoint ni enfants, pour me reconnecter avec eux.

Ces grands-mères qui vous écrivent, pourquoi s’entêtent-elles à faire des reproches uniquement à leurs filles, vous pensez ? Elles n’ont pas de fils ? C’est bizarre comme souvent les mères blâment leurs filles, mais jamais leurs fils. C’était justement le cas de ma propre mère.

Si on y pense, nos enfants n’ont pas demandé à venir au monde. Ils ne nous doivent rien. L’idée ne me viendrait jamais de les déshériter sous prétexte qu’ils manquent de reconnaissance, car ce qui compte le plus pour moi c’est qu’ils soient heureux. Je suis une maman-mamie fière de ses enfants qui sont capables d’assumer leur autonomie sans leur maman. C’était cela mon rôle : leur apprendre à se passer de leur mère rendus à l’âge adulte. Et j’ai réussi !

Une maman et une mamie raisonnable

Votre façon de voir les choses a effectivement le mérite d’être raisonnable et c’est tout à votre honneur. Par contre, force m’est aussi de reconnaître que dans certaines familles, les enfants manquent de la plus élémentaire reconnaissance envers leurs parents.