Doit-on poursuivre un voisin qui dérange?

Je vis dans une banlieue pas très loin de Montréal. Dans notre rue il y a beaucoup d’enfants qui jouent, été comme hiver. Comment les en blâmer, alors qu’on leur reproche de passer leur temps assis devant leurs ordinateurs et leurs tablettes ?

Eh bien, imaginez-vous que nos voisins immédiats, un vieux monsieur et sa femme, passent leur temps à nous déposer des plaintes dans notre boîte aux lettres à propos du bruit que font les enfants, de l’obligation qu’ils imposent à tout le monde de rouler avec prudence en voiture pour les éviter, et du fait qu’ils prennent la rue en otage quand ils installent leur gréement pour jouer au basketball. Comme avec mes voisins on pense à les poursuivre et que ma femme s’y oppose, auriez-vous des arguments pour la convaincre ?

Anonyme pour un groupe de cinq

Je partage l’avis de votre femme. Vous engager dans une procédure juridique va vous gruger temps et énergie en batailles qui risquent de durer des années et de fissurer encore plus le tissu social de votre rue. Pourquoi ne pas privilégier une rencontre de médiation avec un tiers neutre, indépendant et impartial ? Ça aurait le mérite de calmer les esprits et de ramener l’unité dans le voisinage, en plus de permettre à vos enfants de jouer dehors sans entraves.