EN VIDÉO | Donald Trump confond Biden et Obama lors d’un discours

L’ex-président américain Donald Trump s’est trompé de nom en mentionnant Barack Obama alors qu’il voulait faire référence à l’actuel président Joe Biden lors d’un discours prononcé samedi soir.

• À lire aussi: Biden bataille pour tenter de détourner les ouvriers de Trump

• À lire aussi: Primaire républicaine: la justice du Minnesota rejette une tentative d'exclure Trump des bulletins de vote

• À lire aussi: Trump tente d'éclipser le troisième débat républicain de la présidentielle américaine

Lors d’un rallye au New Hampshire, Donald Trump s’est adressé à la foule en affirmant que le président de la Hongrie aurait appelé le président Obama – et non Biden – pour lui demander de démissionner de son poste pour lui permettre de prendre sa place et «restaurer la paix sur Terre».

Ce n’est pas la première fois que le candidat à l’investiture républicaine en vue des élections de 2024 aux États-Unis se trompe de nom en voulant faire référence à un chef d’État ce mois-ci.

Il avait mentionné que Kim Jong-un était le chef d’une nation de 1,4 milliard de personnes, alors qu’il voulait dire Xi Jinping, en référence à la Chine, dans un autre discours la semaine dernière.

Voyez la séquence dans la vidéo ci-dessus