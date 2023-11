Histoires embarrassantes pour une Couronne en péril

Ceux qui attendaient depuis un moment la version française du livre choc, Palace Papers, ne seront pas déçus. L’auteure et journaliste Tina Brown signe en effet une imposante biographie très fouillée qui déborde d’anecdotes houleuses sur la monarchie britannique. Ces révélations n’ont rien pour redorer l’image des Windsor.

La biographe britannico-américaine a interviewé plus de 120 proches de la famille royale pour mener à bien son ouvrage. Elle s’est notamment documentée durant deux ans auprès d’amis, d’amants, de belles-familles, de premiers ministres, d’employés et de conseillers qui travaillent au palais ou d’ex-employés de la Couronne. Même si ses sources ne sont pas toutes citées, afin de préserver leur anonymat, plusieurs le sont et tout se tient si bien que la crédibilité des propos n’est pas remise en cause.

D’emblée, on comprend que, chez les Windsor, ce sont les femmes qui sont fortes. Même s’il y a plusieurs conseillers masculins au palais de Buckingham, ce sont les femmes qui se tiennent debout. Elizabeth était forte et irréprochable avec un sens du devoir à toute épreuve, et aujourd’hui, Kate, Meghan et même Camilla sont en tête de cortège comparativement à Charles, William et Harry qui sont fragiles, hésitants et inconstants.

Photo fournie par les éditions JC Lattès

Kate la toute-puissante

Certains seront surpris d’apprendre qu’au palais, depuis la mort de la reine Elizabeth, la nouvelle princesse de Galles serait désormais considérée par son entourage comme la plus puissante de la monarchie.

En effet, la duchesse de Cambridge, Kate Middleton, que les Britanniques surnomment « Kate la parfaite », tend à tout faire parfaitement. Pas de scandale, une image soignée et une parole posée suscitent le respect.

Mais au-delà de l’image, il y a ses ambitions. Apparemment, elle en a beaucoup, selon ce livre. Plus que Meghan, même, et c’est peu dire.

« Kate souhaite davantage devenir reine que William souhaite devenir roi », souligne Tina Brown. « Kate est plus intelligente que William, elle est une stratège. Kate est de loin la femme la plus puissante de la famille royale. »

Mais tout cela a un prix. En lisant ce livre, on comprend à quel point Kate a dû pendant près de sept ans faire profil bas pour conquérir son prince. Son orgueil a souvent été mis à dure épreuve alors que William fréquentait d’autres filles à l’Université.

Elle a aussi eu la sagesse, une fois au palais, de se fondre dans le moule, contrairement à Meghan qui voulait tout changer dès son arrivée.

Mais selon la biographe, une autre femme serait encore plus ambitieuse que Kate et Meghan. Il s’agit de Carole Middleton, la mère de Kate. C’est elle qui fait en sorte que Kate change d’Université et prenne une année de retard pour qu’elle puisse avoir une chance de côtoyer William. Et c’est aussi Carole qui consolait Kate chaque fois qu’elle était meurtrie par William, lui rappelant la récompense si elle persévérait.

De nouvelles révélations

Le livre compte aussi de nombreuses affirmations scabreuses. Évidemment, les accusations d’agression sexuelle portées contre le prince Andrew et sa chute y sont décortiquées.

On analyse aussi les dépenses excessives de la reine mère qui claquait l’argent, dépassant de huit fois le budget accordé pour ses dépenses personnelles : bijoux, voyage, vêtements et chevaux pur-sang.

On apprend que Camilla Parker Bowles, désormais reine consort, a changé et pas nécessairement pour le mieux. Celle qui jouait jadis l’indifférence devant le train de vie royal ne rechigne plus devant les bijoux ornés de pierres précieuses, et ses exigences envers les domestiques sont proches de celles du roi Charles qui demande que l’on repasse ses lacets de chaussures.

On parle aussi du prince Philip, duc d’Édimbourg, macho, parfois raciste, qui a été infidèle à la reine Elizabeth. Il a fait plusieurs faux pas auprès de dignitaires. On raconte aussi qu’il a été responsable d’un grave accident de la route en percutant une voiture avec à son bord deux femmes et un bébé. Il ne s’est jamais excusé auprès des deux femmes blessées.

Mais c’est sans doute l’attitude de Meghan Markle qui a appris très rapidement à jouer à la princesse avec ses exigences à n’en plus finir qui déroute.

Puis, il y a la rivalité entre Meghan et Kate qui ne se sont jamais supportées.

Quant aux disputes entre les princes Harry et William, elles sont tristes, mais c’est malheureusement la réalité. Les deux princes souvent colériques se méprisent et ne se parlent plus.