Joueur par excellence de la Coupe Dunsmore, le héros du jour joue devant son père pour la première fois depuis un an

Kaylyn St-Cyr avait toutes les raisons au monde de célébrer la victoire de la Coupe Dunsmore des Carabins de l’Université de Montréal.

Auteur de deux interceptions dont une qu’il a ramenée sur 59 verges pour un touché qui a été le jeu clé de la victoire de 12-6 face au Rouge et Or de l’Université Laval, samedi au CEPSUM, le vétéran demi de coin a eu la chance de se produire devant son père pour la première fois depuis un an.

«Ça m’a fait chaud au cœur que mon père, mes grands-parents paternels et ma sœur fassent le voyage depuis le Maryland pour assister à mon match, a confié St-Cyr. Après avoir connu une de mes meilleures performances en carrière, j’étais touché et ému quand j’ai retrouvé mes proches après le match. J’ai joué pour eux.»

«Ma mère est toujours assise au même endroit et j’ai pu établir un contact visuel avec mes parents pendant le match, de poursuivre St-Cyr. Je leur faisais des petits allô pour les garder dans ma tête.»

Le dernier match des Carabins auquel le paternel avait assisté n’avait pas connu le dénouement souhaité. «Le dernier match auquel mon père avait assisté est la Coupe Dunsmore 2022 à Québec quand nous avions perdu contre le Rouge et Or, a indiqué le produit des Cheetahs de Vanier. Ce n’était pas la fin souhaitée.»

Ancien joueur étoile des Alouettes

Demi de coin des Alouettes de Montréal de 1996 à 2001, période où il a été choisi sur l’équipe d’étoiles de la LCF à trois reprises, Irvin Smith avait une autre bonne raison de se réjouir. «Il est encore un grand fan des Alouettes et il suit leurs activités, a souligné fiston. Pendant notre match, il suivait sur son cellulaire les mises à jour sur le match des Alouettes à Toronto.»

«Mon père ne sera pas présent à la Coupe Uteck contre Western, d’ajouter le joueur par excellence de la Coupe Dunsmore, mais il sera sur place à la Coupe dont on ne veut pas prononcer le nom si on gagne notre prochain match.»

Même s’ils se voient qu’à l’occasion, St-Cyr assure que son père est d’une grande aide. «Mon père a joué à la même position et il peut comprendre à 100 pour cent ce que je vis actuellement. Il m’a transmis sa confiance. Il me dit de croire en mes moyens. Du Maryland où il habite, il me suit à distance. Mon père est un exemple et je tente de suivre ces traces.»

Smith a été le coéquipier d’Anthony Calvillo avec les Alouettes. L’ancien quart-arrière vedette faisait partie du personnel d’entraîneur des Carabins quand St-Cyr s’est amené au CEPSUM en 2019.

Fait cocasse, St-Cyr a réussi son jeu clé au même moment où un joueur des Alouettes faisait de même. «À la demie, le préposé à l’équipement [Jacques Guilbault] est venu me dire que Marc-Antoine Dequoy avait réussi un touché sur une interception au premier quart au même moment que moi. C’est drôle comme coïncidence de réussir un jeu similaire tous les deux dans un match de championnat. J’étais le réserviste de Marc-Antoine en 2019 à mes débuts avec les Carabins».

Du vidéo de Western en célébrant

St-Cyr assure qu’il a rapidement tourné la page. «On a célébré ensemble dans un bar et les gars regardaient en même temps du vidéo de Western sur leur téléphone, a-t-il raconté. On n’a encore rien accompli. On a franchi la deuxième étape de quatre. Quant à mon jeu, j’étais sur un nuage samedi et j’ai profité du moment présent, mais c’est le retour à la normale, dimanche.»