L’Anticosti gazière de monsieur Éric Forest

Le 19 septembre 2023, je me suis ébouillantée avec mon thé Lipton en lisant un message sur Facebook d'Éric Forest, sénateur et ex-maire de Rimouski, qui se réjouissait pour l’île d’Anticosti: «Bien heureux que le Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO reconnaisse le caractère exceptionnel du patrimoine d’Anticosti. Selon l'UNESCO, Anticosti se démarque notamment parce qu’on y retrouve le témoignage fossile le plus complet de la vie marine de l’époque couvrant 10 millions d’années de l’histoire de la Terre. Bravo aux bénévoles qui ont piloté cette candidature.»

Monsieur Forest, vous faites preuve d’hypocrisie.

Je suis assez vieille pour me rappeler vos anciennes prises de position très gênantes. Lorsque vous étiez maire de Rimouski et président de l’Union des municipalités en 2014, vous aviez signé le Manifeste pour l'exploitation du pétrole au Québec. Il y a à peine 9 ans de cela, vous étiez ouvert à forer des milliers de puits dans le caractère exceptionnel du patrimoine d’Anticosti pour trouver des barils de pétrole.

Manifeste

Votre manifeste attaquait les environnementalistes qui, selon vous, étaient responsables de la désinformation. Le manifeste regroupait d'anciens politiciens influents et des décideurs économiques encore plus influents. Votre groupe soutenait que le Québec devait exploiter le pétrole partout sur son territoire dans le but de faire face au défi de la dette et à celui du vieillissement de la population. À propos de l’exploitation de pétrole sur Anticosti, votre manifeste stipulait que «ne pas le faire serait une erreur».

«40 milliards de barils de pétrole sont disponibles à l’île d’Anticosti», nous disiez-vous en compagnie de vos chums. «Fermer la porte à l’exploitation du pétrole québécois serait irresponsable. [...] En exploitant le pétrole terrestre (parfois de schiste) à Anticosti et en Gaspésie, ainsi que le gisement marin Old Harry au large des îles de la Madeleine (qui fait l’objet d’un moratoire), Québec diminuera son déficit commercial.» Vous proposiez carrément de saccager l’île d’Anticosti et autres merveilles du Québec.

Comble d’arrogance, monsieur Forest, vous affirmiez, pour justifier votre appui aux pétroleurs, que le manifeste était une tentative d’ouvrir la discussion. C’est inexact. Un manifeste est un texte militant qui vise à imposer une idée dans la collectivité. Votre manifeste affirmait clairement que le risque en valait la chandelle. C’est signé, entre autres, par le président de l'Association pétrolière et gazière du Québec.

Dès sa sortie, votre manifeste avait été critiqué pour son manque de rigueur et ses comparaisons boiteuses avec la Norvège et l’Ohio. Marc Durand (docteur, ingénieur en géologie appliquée, professeur retraité de l’UQAM) reprochait au manifeste «d’entretenir ou de nourrir des illusions économiques, basées sur des chiffres farfelus fournis essentiellement par des promoteurs pour contribuer à la défense d’intérêts financiers immédiats au détriment des générations qui suivront». Aoutch!

Grosse compensation

Selon l’ingénieur, le résultat de l’accord Anticosti aurait ressemblé à ceci: «On récolterait donc à 100$/baril un peu moins de 50 milliards de dollars, en supposant, bien sûr, que la totalité de l’île serait exploitée. Cela demanderait au minimum 12 000 puits d’extraction qui ont un coût unitaire de 10 millions chacun, ce qui donne des dépenses de 120 milliards.» Un projet aussi absurde que nuisible, que vous avez appuyé en tant que maire de Rimouski.

La triste saga de l’exploitation du gaz de schiste d’Anticosti a pris fin en 2017 et nous aura coûté collectivement environ 115 millions $, offerts pour compenser les entreprises pétrolières.

À la suite de l’annonce de l’UNESCO en 2023, Alice-Anne Simard, directrice générale de Nature Québec, a déclaré que «les générations actuelles et futures pourront remercier la mobilisation citoyenne qui a permis de protéger ce joyau collectif et d’assurer un avenir durable à la communauté de l’île».

Monsieur Forest, réalisez-vous que la mobilisation citoyenne voulait protéger l’île d’Anticosti de gens comme vous?

Monique Côté, retraitée et citoyenne active