Les chauves-souris qui nous aident à mieux comprendre le cancer

Une fascinante recherche publiée récemment montre que la très faible incidence de cancer chez les chauves-souris pourrait s’expliquer par certains gènes impliqués dans la puissante réponse immunitaire de ces animaux.

Mammifères volants

Les chauves-souris sont un ordre de mammifères (les chiroptères) très particulier, caractérisé par le développement de plusieurs adaptations physiologiques tout à fait remarquables comme le vol à très grande vitesse (certaines espèces peuvent atteindre des vitesses dépassant 150 km/h), l’écholocalisation, une longévité inhabituelle pour des animaux de leur taille (jusqu’à 40 ans, ce qui équivaudrait à 230 ans pour un humain) et de très faibles taux de cancer.

Ces propriétés sont d’autant plus exceptionnelles que les chauves-souris représentent également un réservoir de plusieurs virus, incluant certains qui sont extrêmement dangereux (Marburg, Nipah, Ebola, SRAS-CoV-1 et -2), sans que la présence de ces pathogènes ait un impact négatif quelconque sur leur santé.

Immunité atypique

Il a été suggéré que la résistance des chauves-souris à la présence de nombreux virus était due à des différences marquées dans la structure de nombreuses protéines immunitaires qui rendent ces animaux tolérants à l’infection virale et réduisent la réponse inflammatoire normalement associée à la présence d’un pathogène.

Puisque l’inflammation joue également un rôle clé dans le développement du cancer, cette atténuation des réponses immunitaire et inflammatoire pourrait également expliquer la très faible incidence de cancer observée chez les chauves-souris.

Pour examiner cette possibilité, des chercheurs ont analysé l’ADN de 15 espèces différentes de chauves-souris et ont comparé ces génomes à celui des humains, des souris et d’autres mammifères qui sont susceptibles de développer différents types de cancer1.

Ils ont observé plusieurs différences flagrantes dans les gènes codant pour plusieurs protéines immunitaires et inflammatoires, en particulier au niveau des interférons, une classe de protéines qui jouent des rôles centraux dans le contrôle de l’inflammation.

Selon les auteurs, le profil d’interférons des chauves-souris est totalement différent de celui des humains et la réduction du potentiel inflammatoire provoqué par ce changement pourrait expliquer, au moins en partie, l’incidence quasi inexistante de cancers chez ces animaux.

ADN mieux protégé

Un autre facteur qui pourrait contribuer à cette protection face au cancer est la présence de 33 gènes de suppresseurs de tumeurs et de 6 gènes de réparation de l’ADN qui sont enrichis dans le génome des chauves-souris comparativement à ceux des mammifères qui sont touchés par le cancer.

Il est possible que ces mécanismes de protection soient une adaptation au mode de vie très particulier des chauves-souris, notamment la quantité élevée de déchets métaboliques (comme les radicaux libres) qui sont générés par la forte dépense d’énergie requise pour le vol.

Puisque ces déchets peuvent attaquer l’ADN et provoquer des mutations menant à un cancer, la sélection de mécanismes de défense et de réparation de l’ADN a probablement évolué en parallèle pour contrecarrer les effets négatifs de ces attaques sur la survie.

Quoi qu’il en soit, il est évident qu’une réponse inflammatoire de faible intensité, combinée à la présence de remparts qui protègent l’intégrité de l’ADN, représente une stratégie gagnante pour la prévention non seulement du cancer, mais aussi de l’ensemble des maladies chroniques dont le développement est influencé par un excès d’inflammation.

Ces résultats montrent encore une fois à quel point la nature représente une source d’inspiration inépuisable pour découvrir de nouveaux moyens de lutter contre les maladies qui touchent l’humanité et d’améliorer la condition humaine.

1. Scheben A et coll. Long-read sequencing reveals rapid evolution of immunity- and cancer-related genes in bats. Genome Biol. Evol. 2023; 15: evad148.