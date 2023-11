Météo : belle journée dimanche avant une semaine nuageuse

Les Québécois auront l'occasion de profiter d'une journée généralement ensoleillée, mais froide, ce dimanche, avant le début d'une semaine nuageuse.

Avec des températures oscillant entre 0 et 2 °C à Montréal, on aura droit à une alternance entre le soleil et les nuages. En fin de journée, ce sera les nuages qui l’emporteront. Notons également que des vents pouvant atteindre les 15 km/h souffleront sur la métropole.

Du côté de Québec, le soleil sera plus présent alors qu’on prévoit une température maximale de 2 °C. Tout comme à Montréal, la Capitale-Nationale devrait voir des vents allant jusqu’à 15 km/h.

La situation sera similaire pour le sud de la province que ce soit à Sherbrooke (2 °C, alternance soleil et nuages), à Trois-Rivières (2 °C, alternance soleil et nuages).

Toutefois, certains secteurs, comme l’Abitibi-Témiscamingue ou le Lac-Saint-Jean, pourraient recevoir un peu de neige en matinée.

Pour la semaine à venir, la tendance est généralement nuageuse avec des précipitations intermittentes sous forme de pluie ou de neige, selon les régions.