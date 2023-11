Paris sportifs: les meilleures offres de lundi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du lundi 13 novembre qui valent le détour.

Hockey: Islanders de New York c. Oilers d’Edmonton

Getty Images via AFP

C’est le début d’une nouvelle ère chez les Oilers, car Jay Woodcroft a été démis de ses fonctions d’entraîneur-chef. Kris Knoblauch a été appelé à le remplacer, et il dirigera son premier match avec sa nouvelle équipe à l’occasion de la visite des Islanders. Ces derniers viennent de perdre leurs quatre derniers matchs, et le défi qui se présente à eux ne sera pas facile. Edmonton s’est facilement défait du Kraken de Seattle, samedi, par la marque de 4 à 1. Ce changement derrière le banc pourrait bien donner des ailes aux joueurs des Oilers, qui voudront faire bonne figure auprès de leur nouvel instructeur.

Prédiction: Oilers d’Edmonton -0,5 – 2,00

Hockey: Kraken de Seattle c. Avalanche du Colorado

Getty Images via AFP

Les deux formations sont en difficulté par les temps qui courent. L’Avalanche s’est même fait humilier par la marque de 8 à 2 à domicile, samedi soir. Lors des quatre derniers matchs du Colorado, au moins six buts ont été inscrits à chaque rencontre. D’ailleurs, le dernier match entre les deux clubs remonte au 9 novembre dernier, où sept filets avaient été marqués. On devrait donc avoir droit une fois de plus à un match offensif, et il y a fort à parier que la troupe de Jared Bednar sera très motivée à faire oublier la dégelée contre les Blues de St. Louis.

Prédiction: L’Avalanche marque plus de 3,5 buts – 2,00

Basketball: Raptors de Toronto c. Wizards de Washington

Getty Images via AFP

Les Raptors affrontent la troisième pire équipe de la ligue à domicile. L’occasion est donc bonne pour renouer avec la victoire, car le club de la Ville Reine a perdu son dernier match face aux Celtics de Boston. Lorsque les Raptors gagnent, ils ont l’habitude de le faire avec du panache, comme le prouvent leurs succès de 19 points contre les Bucks de Milwaukee et de 11 points face aux Mavericks de Dallas. Les Wizards ont joué dimanche et ont perdu contre les Nets de Brooklyn.

Prédiction: -9,5 Raptors de Toronto – 1,90