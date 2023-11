EN DIRECT: Canucks - Canadiens

Pas de répit pour les Canadiens! Après avoir signé une satisfaisante victoire en prolongation contre les Bruins de Boston hier, ils sont aussi en action ce soir, alors que les dangereux Canucks sont de passage à Montréal.

L'affrontement est en cours. Suivez tous les développements ici. En deuxième période, les Canucks mènent 2-0.

MOMENTS FORTS DU MATCH :

2e période :

07:55 - BUT REFUSÉ - Christian Dvorak pensait bien avoir créé l'égalité 1-1, mais le but a été refusé en raison d'un hors-jeu de Cole Caufield commis quelques secondes plus tôt.

06:15 - BUT - Enfin un premier but! Conor Garland ouvre la marque avec l'aide de J.T. Miller et de Quinn Hughes.

00:00 - La rencontre recommence.

1re période :

20:00 - Fin du premier vingt. Aucun but ni pénalité dans les 20 premières minutes.

00:00 - Début du match.

___________________________

Comme les adversaires de la veille, le club de Vancouver connaît un excellent début de saison avec une fiche de 10-3-1, ce qui lui confère le deuxième rang dans l'Association de l'Ouest, derrière les Golden Knights (12-2-1). Il peut d’ailleurs compter sur l’actuel meilleur pointeur de la LNH, Elias Pettersson (25).

Le Suédois n’est toutefois pas le seul canon offensif des Canucks. Avant le début de la rencontre, J.T. Miller (21 points) et Quinn Hughes (22 points) occupaient les troisième et sixième rangs des pointeurs.

Tout comme le Tricolore, les Canucks ont joué hier, mais ils ont plutôt encaissé une défaite de 5-2 à Toronto.

Le CH, de son côté, peut se féliciter d’avoir soutiré la victoire aux Bruins, après avoir perdu 10 fois de suite contre eux. Son dernier gain contre Boston remontait à 2019!

Profitant d’un gros match du jeune défenseur Kaiden Guhle, auteur du but gagnant en temps supplémentaire, l’équipe montréalaise a aussi vu le gardien québécois Samuel Montembeault réaliser une grande performance qui lui a valu la première étoile du match.

Montembeault bénéficie d’une soirée de repos. C'est au tour du vétéran Jake Allen de défendre la cage montréalaise.

En défense, Jordan Harris est à son poste, après avoir quitté prématurément l’affrontement contre les Bruins en raison d’une blessure dont la nature n’a pas été précisée.