Pearson renouera avec son ancienne équipe

Après une victoire émotive contre les Bruins de Boston, le Canadien recevra la visite de la meilleure offensive de la LNH, les Canucks de Vancouver. Il s’agira d’un match spécial pour Tanner Pearson.

Le Journal vous propose cinq éléments à surveiller pour cette rencontre.

Cinq éléments à surveiller pour la visite des Canucks

1 – Toujours sans Armia et Ylönen

On ne touche pas à une formule gagnante. Malgré un deuxième match en autant de soirs, Martin St-Louis gardera la même formation. À l’attaque, Jesse Ylönen et Joel Armia sauteront encore leur tour. Ylönen regardera un cinquième match d’affilée de la passerelle de presse, comparativement à deux pour Armia.

À la ligne bleue, Jordan Harris représentera un cas douteux. Blessé au haut du corps en deuxième période face aux Bruins, Harris a patiné pour une dizaine de minutes dimanche matin. Le CH se protégera avec le rappel du défenseur Gustav Lindström du Rocket de Laval.

2 – Au tour de Jake Allen

Cayden Primeau à Detroit contre les Red Wings, jeudi. Samuel Montembeault à Montréal contre les Bruins, samedi. On poursuit la rotation avec un départ pour Jake Allen contre les Canucks, dimanche, encore sur la patinoire du Centre Bell.

À son dernier départ contre le Lightning, Allen avait accordé quatre buts sur neuf tirs en première période avant de céder le flambeau à Montembeault.

Allen a un dossier de 3-2-1 avec une moyenne de 3,10 et un taux d’efficacité de ,910 cette saison. Il sera opposé à un ancien du Canadien, qui n’a jamais porté le chandail du CH, Casey DeSmith.

Acquis dans l’échange pour Tanner Pearson, DeSmith vit des jours heureux à Vancouver avec une fiche de 3-0-1, une moyenne de 2,82 et un taux d’efficacité de ,919.

3 – De l’argent sur le tableau

« Je suis certain qu’il placera un montant, je l’ai déjà taquiné avec ce sujet ! J’espère qu’on gagnera pour lui ce soir. »

Jonathan Kovacevic a dévoilé un petit secret en y allant de cette confession au sujet de Tanner Pearson. Tradition oblige, Pearson écrira un montant d’argent sur le tableau de l’équipe pour insister ses coéquipiers à remporter ce match symbolique pour lui.

« J’ai déjà joué contre une de mes anciennes équipes dans le passé, mais ce sera différent puisqu’il y a encore plusieurs visages familiers chez les Canucks, a raconté Pearson. Mais c’est gros ce qu’il a dit, Kovacevic devrait se concentrer sur son propre argent ! »

4 – Une équipe offensive

Les Canucks représentent l’une des belles histoires dans la LNH en ce début de saison avec un dossier de 10-3-1. Elias Pettersson trône au sommet du circuit avec 25 points (7 buts, 18 passes) et Quinn Hughes domine les défenseurs avec 22 points (5 buts, 17 passes).

Getty Images via AFP

« Tout le monde est sur la même longueur d’ondes et nous avons une très bonne structure, a raconté l’ailier Anthony Beauvillier pour décrire le départ de son équipe. Nous avons aussi une contribution de tous nos joueurs. »

Les Canucks sont l’équipe qui marquent le plus de buts en moyenne par rencontre à 4,36.

5 – L’équipe de Rick Tocchet

Derrière le banc des Canucks depuis le mois de janvier 2023 après le congédiement de Bruce Boudreau qui s’était déroulé dans une forme de tempête, Rick Tocchet a maintenant eu le temps de placer son empreinte sur son équipe.

« On a joué une trentaine de matchs sous les ordres de Rick l’an dernier, a rappelé Beauvillier. Il a imposé sa structure et les clés qu’ils voulaient pour notre équipe. Mais avec le camp, nous avons réussi à rentrer encore plus dans son système. »