Révolution: Sandrine et Robin, le couple à battre

Sandrine et Robin n’ont pas été retenus parmi les incontournables de Révolution, dimanche, au début de l’ultime sélection, avant la ronde des finales. Le duo s’est donc retroussé les manches pour prouver qu’il avait quand même sa place dans l’émission.

Son numéro, tout en douceur et en émotion, a obtenu des commentaires élogieux de la part des maîtres, d’autant plus que Sandrine et Robin ont réussi à faire une révolution cachée. Très ému, Jean-Marc Généreux a même annoncé qu’ils formaient désormais le couple à battre dans la compétition.

Photo fournie par OSA Images

«Je pense que ce qui fonctionne dans notre duo, c'est exactement ce qu'on a voulu montrer dans notre numéro de l’ultime sélection, a détaillé Sandrine en entrevue. Robin et moi, on a des forces complémentaires. Quand on danse ensemble, ça fonctionne bien, on arrive à aller plus loin. C'est aussi pour ça qu'on a choisi de danser sur la chanson Deux par deux rassemblés, de Pierre Lapointe.»

Photo fournie par OSA Images

Chacun apporte au duo des éléments forts, sans jamais se nuire, comme l’a expliqué Robin: «Pour moi, c’est plus la force physique et la liberté dans l’interprétation. Sandrine est plus forte dans la technique, la souplesse et la rigueur. On a des forces opposées, mais qui se rassemblent pour faire un tout. Je suis celui qui va niaiser un peu plus en travaillant, je peux prendre ça plus relax, alors que Sandrine est toujours plus présente, plus attentive, toujours plus...»

Photo fournie par OSA Images

Le duo souhaitait au moins se rendre jusqu’à la ronde des finales, chose désormais acquise. «En venant à Révolution, on voulait s’enrichir de plein de connaissances et s’améliorer en tant que danseurs. C’est ce qu’on a déjà été capables de faire. On a rencontré plein de gens, on a développé une façon de travailler qui nous convient bien. On a beaucoup appris sur nous.»

Photo fournie par OSA Images

Mais ce n’est pas fini, ils vont maintenant travailler encore plus fort pour se rendre jusqu’au bout.

Les candidats sauvés cette semaine:

Incandescent, 18 à 24 ans, Montréal

Gabrielle Boudreau, 22 ans, Montréal

Sandrine et Robin, 17 et 15 ans, Granby

Sean Wathen, 19 ans, Beaconsfield

Pixel, 25 ans, Saint-Bruno-de-Montarville

Sophie Houle, 14 ans, Montréal

