Adam Driver envoie promener un spectateur qui critique son film «Ferrari»

Adam Driver a répondu de manière abrupte à un spectateur qui avait osé une critique sur son film Ferrari lors d'une séance de questions-réponses au Camerimage Film Festival dimanche.

Dans une vidéo publiée sur X/Twitter, on peut entendre un membre du public poser la question : « Que pensez-vous des scènes d'accident ? Elles m'ont semblé assez dures, drastiques et, je dois dire, ringardes. »

L'acteur de 39 ans a bu une gorgée d'eau avant de répondre nonchalamment : « Va te faire foutre, j'en sais rien ! Question suivante. »

La réponse sèche de la star a suscité exclamations et rires de la part de la foule.

Adam Driver était présent au festival de cinéma pour accepter le prix spécial EnergaCamerimage pour un acteur et pour présenter le film en compétition. L'acteur de House of Gucci tient le rôle principal d'Enzo Ferrari dans le drame biographique de Michael Mann, aux côtés de Penelope Cruz, qui incarne sa femme, Laura Ferrari.

Dans une interview accordée au Hollywood Reporter en octobre (et que n'avait pas dû lire le malheureux spectateur), Michael Mann a expliqué que son long-métrage n'était « pas un film de course » automobile. « Il s'agit plutôt d'un film sur la course automobile, sur Ferrari. Trois mois très intenses dans la vie de Ferrari, de sa femme, Laura, tous deux endeuillés par la mort de leur fils, Dino, un an plus tôt », avait expliqué le cinéaste.

Ferrari sortira dans les salles de cinéma à partir du 25 décembre aux États-Unis, mais en 2024 sur Amazon Prime Video en France.