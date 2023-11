Adam Fantilli est déjà enragé de perdre

Visiblement, le décevant revers de 4 à 3 en fusillade encaissé aux mains des Rangers de New York, dimanche, pue au nez de la recrue des Blue Jackets de Columbus Adam Fantilli.

Même s’il compte une quinzaine de parties d’expérience seulement dans la Ligue nationale de hockey, le troisième choix au total du repêchage 2023 tolère déjà très mal les insuccès des siens, derniers de la section Métropolitaine avec un dossier de 4-7-4. Les Jackets ont vu Alexis Lafrenière gâcher leur soirée quand il a marqué le but égalisateur en fin de troisième période, puis un autre filet en tirs de barrage. La troupe de l’entraîneur-chef Pascal Vincent a gagné une seule de ses 10 plus récentes rencontres, ce qui ne constitue pas une bonne manière de se qualifier en séries.

«Nous formons une jeune équipe, mais cela n’importe pas. Je déteste l’échec, je ne veux jamais perdre. Je ne souhaite pas m’habituer à la défaite. Je ne suis pas heureux de cela, ni de la séquence de revers que nous avons eue», a-t-il déclaré au site The Athletic.

Affichant au compteur quatre buts et cinq mentions d’aide cette saison, Fantilli ne demande qu’à contribuer à une série victorieuse le plus rapidement possible. «Je veux être capable de régler cela et faire ma part pour remédier à la situation, a insisté le hockeyeur de 19 ans. Nous avons un jeune mais extrêmement talentueux groupe. Je pense que nous avons le potentiel de faire beaucoup mieux.»

Le club de l’Ohio accueillera les Penguins de Pittsburgh, mardi.