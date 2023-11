Alexis Lafrenière connaît ses meilleurs moments en carrière

Les dénigreurs d’Alexis Lafrenière se font plutôt silencieux ces jours-ci, et pour cause : l’attaquant des Rangers de New York semble finalement ressembler au joueur qui malmenait les gardiens de la Ligue de hockey junior majeur du Québec il y a quelques années.

Le Québécois vogue sur une séquence de 10 matchs avec au moins un point et a sauvé les siens durant la rencontre de dimanche face aux Blue Jackets de Columbus. Grâce à un doublé et à un filet inscrit en fusillade, il a mené les Blueshirts vers un gain de 4 à 3. D’ailleurs, sans son but réussi avec 11 secondes à écouler en troisième période, l’équipe de l’entraîneur-chef Peter Laviolette aurait quitté le Madison Square Garden avec un arrière-goût en bouche.

Certes, tout le vestiaire des Rangers est très heureux de voir Lafrenière débloquer, lui qui a amassé cinq points à ses deux dernières sorties.

«C’est formidable, a déclaré le vétéran Mika Zibanejad au sujet de son coéquipier, tel que rapporté par le quotidien "New York Post". Comme tout le monde, en entendant tout le reste, je sais qu’il y a eu beaucoup de pression placée sur lui. Il est un premier choix à l’encan amateur et il a entendu cela constamment. Vous êtes comparé aux autres et à certains gars de votre repêchage.»

Aussi, Zibanejad remarque une aisance plus évidente dans le jeu en général du numéro 13, qui a passé plus de 24 minutes sur la glace, dimanche. Avec de telles performances, Lafrenière établira d’autres sommets personnels au chapitre du temps d’utilisation.

«Juste de regarder ce qu’il a accompli cette année fut très plaisant. Je suis très content pour lui. Vous pouvez voir qu’il joue, tout simplement. Il effectue les trucs pour lesquels tous le voulaient. Je crois qu’il a trouvé l’équilibre et la confiance sur le jeu à faire et à ne pas faire au moment précis, a analysé l’ancien des Sénateurs d’Ottawa.

«Quant aux jeux que nous pouvons tous évoquer, je pense que son dur labeur à chaque séquence et chaque match est réellement impressionnant. Ce fut agréable, j’ai apprécié le voir jouer.»

Des partenaires de trio très fiables

De son côté, Laviolette dissimule mal son bonheur de voir celui évoluant à l’aile droite d’Artemi Panarin et de Vincent Trocheck produire. Les membres du trio affichent leur plus belle forme, ce qui explique entre autres les trois triomphes consécutifs des Rangers.

«Je crois que vous pouvez gagner de la confiance chaque fois que vous avez un impact dans la partie, a-t-il affirmé. Ce n’est pas juste lui, également. Je pense [qu’avec Trocheck] que c’est incroyable au centre. Évidemment, [Panarin] excelle au centre présentement. Lorsqu’ils sont sur la patinoire, de bonnes choses surviennent tout le temps. Parfois, il est facile d’alimenter les succès quand vous êtes en zone offensive et que vous créez des occasions de marquer. Vous commencez à le ressentir davantage.»

Néanmoins, l’équipe new-yorkaise devra patienter avant de prolonger ses succès, car sa prochaine joute est prévue seulement samedi chez les Devils du New Jersey.