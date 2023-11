Alouettes: Byron Archambault identifie les pièges à éviter

Les Alouettes ont surpris le pays entier en éliminant les puissants Argonauts de Toronto en finale de l’Est, samedi.

Les Montréalais ont ainsi obtenu la chance d’affronter les Blue Bombers de Winnipeg à la 110e Coupe Grey, dimanche prochain, à Hamilton. Après avoir déjoué les pronostics en dominant la meilleure équipe de la Ligue canadienne cette saison, les Alouettes ne doivent pas prendre les représentants de l’Ouest à la légère.

L’entraîneur adjoint et coordonnateur des unités spéciales, Byron Archambault, a identifié les pièges à éviter en entrevue à l’émission «JiC», lundi, sur les ondes de TVA Sports.

«Le premier piège est d’être émerveillé par tout ce qui se passe. C’est nouveau pour nous, tandis que les Blue Bombers participent à la Coupe Grey pour une quatrième année de suite, alors ils sont habitués et connaissent bien le processus pendant la semaine. Il faut être à 100 milles à l’heure. Il ne faut pas être distrait. On en a d’ailleurs déjà parlé aux joueurs», a affirmé l’ancien des Carabins de l’Université de Montréal.

Archambault reconnaît qu’«il y a du pain sur la planche», mais aborde la finale avec un grand optimisme.

«Les gars sont convaincus. On a vu une belle progression en termes de momentum et d’apprentissage dans les dernières semaines. On est entrés en séries 100% en confiance. Les gars y croient.»

