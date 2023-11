Après une restauration majeure, cette enseigne est enfin de retour!

La fameuse enseigne presque centenaire du magasin Archambault fait un retour très remarqué à Montréal. Retirée en mai dernier, il aura fallu près de 400 heures à l’entreprise Enseignes-Plus pour la restaurer.

Et oubliez les vieux néons qui font leur possible pour donner un peu de couleur dans la nuit. Cette fois, ce sont des lumières LED qui ont été utilisées, et on nous promet tout un feu d’artifice visuel.

PHOTO FOURNIE PAR ENSEIGNES-PLUS

Cette technologie est beaucoup plus fiable que les anciens néons. Non seulement les couleurs sont plus vives, mais en plus cela devrait permettre une durée de vie de 10 à 20 ans. On sera même en mesure de voir les couleurs de l’enseigne en plein jour!

C’est l’entreprise Québecor, qui est propriétaire de l’édifice, qui a commandé la restauration de cette enseigne construite dans les années 1930, une des dernières de cette époque à illuminer les nuits montréalaises.