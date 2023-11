Box-office: le public se lasse-t-il des films de superhéros?

Le public commence-t-il à se lasser des films de superhéros? Les résultats décevants des dernières productions de Marvel et de DC Comics au box-office montrent que le phénomène de la «superhéros fatigue» prend de plus en plus d’ampleur chez les cinéphiles.

• À lire aussi: «The Marvels» réalise le pire démarrage au box-office du MCU

La «superhéros fatigue»? Cette expression utilisée de plus en plus dans les magazines spécialisés hollywoodiens – mais aussi sur les réseaux sociaux – désigne la lassitude du public à l’égard des films et séries de superhéros. Elle revient chaque fois qu’une nouvelle production du genre obtient des résultats décevants aux guichets, comme c’est arrivé la fin de semaine passée avec le film Les Marvel.

Sorti en salle vendredi passé, Les Marvel n’a récolté que 47 millions $ au box-office nord-américain pendant sa première fin de semaine à l’affiche. Il s’agit du pire démarrage enregistré par un film de l’univers cinématographique Marvel (MCU) depuis la création de la franchise, en 2008.

Le décollage compliqué de la nouvelle production de Marvel vient confirmer une tendance lourde qui inquiète Hollywood depuis plusieurs mois déjà. DC Comics s’est cassé la gueule l’été passé avec Flash, un film qui aurait couté plus de 300 M$ à produire, mais qui n’a rapporté que 260 M$ au box-office mondial.

Le troisième volet de la saga Ant-Man, de Marvel, aussi obtenu des résultats décevants aux guichets l’été passé.

«La lassitude du public pour les films de superhéros est bien réelle, avait admis la réalisatrice Nia DaCosta au site spécialisé Total Films, quelques semaines avant la sortie de son film, Les Marvel.

La cinéaste semblait toutefois assez convaincue de pouvoir renverser la vapeur en proposant un long métrage «différent» et «plus loufoque» que les productions précédentes de Marvel. Le mauvais départ de son film au box-office nous permet de croire qu’elle n’a pas réussi son pari...

Des films «ennuyeux»

Au cours des dernières années, plusieurs grands cinéastes comme Ridley Scott, Martin Scorsese et James Cameron ne se sont pas gênés pour dénoncer le manque d’originalité et la faiblesse scénaristique des plus récents films de superhéros.

«Ils sont ennuyeux comme la merde», a même déclaré Ridley Scott au site spécialisé Deadline Hollywood, en novembre 2021.

«Je pense avoir fait trois grands films de superhéros scénarisés. L’un serait Alien avec Sigourney Weaver. L’autre serait Gladiateur et l’autre serait Blade Runner avec Harrison Ford. Ce sont des films de superhéros. Alors, pourquoi les films de superhéros [d’aujourd’hui] n’ont pas de meilleures histoires?».

Scorsese est allé plus loin en disant récemment vouloir «se battre contre les films de superhéros» pour sauver le cinéma.

«Le danger, c’est ce que ça fait à notre culture. Il y a des générations entières qui vont penser que c’est ça, le cinéma, a déploré le vétéran cinéaste dans une entrevue accordée au magazine GQ le mois dernier.