Catherine Dorion et Trump : Même combat?

Qu'est-ce qu’ont en commun Catherine Dorion et Donald Trump? La comparaison peut sembler être complètement tirée par les cheveux, mais elle existe pourtant bel et bien: ce sont des individus anticonformistes et anti-institutions, alors qu’ils ne peuvent pourtant pas exister sans elles.

Bien évidemment, la similitude entre ces deux politiciens hors normes va s’arrêter là. On s’entend, l’ex-députée de Taschereau est à l’opposé complètement de l’ancien président, tant sur ses politiques que sur ses convictions. Or, chacun à sa manière, ils se sont tous deux fait une carrière politique en ayant un discours qui dénonce les institutions démocratiques et médiatiques établies.

Dans la longue publication de l’ancien attaché politique de Mme Dorion, Louis-Philippe Boulianne, on découvre que l’ancienne députée entretenait un dédain pour les rouages internes de la politique : le travail de militant, l’organisation d’une campagne électorale, les lignes de communication, etc. Ironique, surtout quand on sait que c’est le résultat de ce genre de travail qui l’a porté au pouvoir.

Une fois en poste, la nouvelle venue a multiplié les coups d’éclat politiques qui ont eu pour effet d’attirer énormément d’attention et de poids médiatique sur elle. Puis, elle s’est soudainement mise à se plaindre de l’abondance de critiques et de commentaires qui jaillissaient de ces mêmes institutions médiatiques qui venaient de donner de la visibilité à son initiative. Ironique également, non?

Pour Trump, son mépris des institutions l’a poussé à constamment dénigrer et décrier le travail des élus et des médias. Un travail verbal de démolition qu’il continue encore à ce jour. Pourtant, c’est grâce à la puissante machine politique du parti républicain qu’il a pu se retrouver à la Maison-Blanche. Et ce sont les grands médias américains, même les plus défavorables à son sujet, qui ont gardé l’homme d'affaires au centre de toute l’attention depuis des années.

L’écoeurantite aiguë

Catherine Dorion et Donald J. Trump ne sont pas les premiers politiciens à se présenter sous la bannière de «l’anti-establishment», et ils ne seront pas les derniers. Dans un monde aussi complexe et inquiétant que celui dans lequel nous vivons actuellement, la tentation est forte de vouloir jeter tous nos systèmes à la poubelle pour pouvoir recommencer. Nos institutions démocratiques et médiatiques sont loin d’être parfaites, c’est clair. Mais elles ont passé l’épreuve du temps, car elles fonctionnent. Imparfaitement certes, mais elles fonctionnent.

D'où l’importance de se méfier de ceux qui se présentent comme des anticonformistes promettant de venir faire table rase dans nos institutions.

N’en doutez pas, tôt ou tard, eux aussi en auront bien besoin.