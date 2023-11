Catherine Dorion, victime des médias?

Quand j’ai lu que l’ex-Québec solidaire Catherine Dorion publiait un livre «coup de poing» sur ses années en politique, je me doutais qu’elle allait parler des médias. Mais je ne soupçonnais pas à quel point elle allait cracher son venin sur les vilains médias qui l’auraient, dit-elle, harcelée et intimidée.

Magma brunâtre

Dans Les têtes brûlées, elle décrit l’attitude des médias envers elle comme des «lynchages défoulatoires».

«Leur récit s’imprimait, s’incrustait, m’encrassait: j’étais coupable de toute cette haine qui s’abattait sur moi, pauvre pute en mal d’attention».

Catherine Dorion se dit victime des «beuglements des chroniqueurs», des «préjugés que nourrissent tous ces grands-prêtres aux grandes gueules», du «verbiage nuisible» et du «train ininterrompu de niaiseries» qui émane des journalistes.

«Chaque explosion médiatique était suivie d’un second tir d’artillerie sur les réseaux sociaux.».

«Ce n’est que lorsque j’ai été embarquée dans ce duel énergivore avec la médiasphère de droite que j’ai réalisé que ma vie était une prison.».

Elle se dit victime autant de Québecor et des radios de Québec que de Radio-Canada.

«Je sais que je ne suis pas le genre de l’animatrice, c’est donc munie d’une petite chemise pare-balles imaginaire que je m’installe derrière son micro», dit-elle à propos de Marie-Louise Arsenault. Lors d’un Salon du livre, Arsenault a osé critiquer le fait que la députée sacre trop. Dorion se sent agressée par Arsenault... et par le public du Salon du livre qui l’applaudit!

Elle écrit aussi: «Le ramassis d’images et d’impressions relayées tantôt par Radio-Canada, tantôt par Twitter, tantôt par Radio X, tantôt par telle discussion entre deux opinioneux à LCN ou à RDI, tout cela se mélangeait en une espèce de magma brunâtre qui se répandait dans l’opinion publique. Mon rôle était fixé: j’étais une provocatrice, une plotte à Kodak coupable de toute l’attention dont on m’accablait ».

Plus loin, elle écrit: «Certains représentants de médias “sérieux” semblaient victimes d’un reflux gastrique élitiste, ils jetaient en direct leur opinion bigote sur des images de moi qui marche au parlement».

«Je représentais, pour tous ces scénaristes en compétition, une ressource à exploiter jusqu’à l’épuisement. J’étais une sorte de Klondike sur lequel on se ruait ».

Elle prête aux journalistes des sentiments exacerbés: «Leur détestation de ma personne était intense et viscérale. Elle trahissait une forme de panique.»

«J’étais une bête à gruger et à retourner dans tous les sens pour obtenir le clic, la réplique croustillante du jour, une image qui circule.»

Elle fait même allusion à une forme de viol médiatique: «Une armée de blabla radio, de chroniqueurs et d’émissions de télé me harcelaient pendant des semaines en affirmant que dans le fond leurs caméras m’excitaient pis que même si je disais non, en vrai ce que je voulais dire c’était oui».

Elle décrit ainsi la scène médiatique: «Interrogatoires agressifs, harcèlement et intimidation».

Photo Stevens LeBlanc

À l'excès

J’ai toujours trouvé que Québec solidaire avait droit à une visibilité médiatique démesurée par rapport à son poids politique.

Comme politicienne, Catherine Dorion a largement profité de cette énorme visibilité qui l’a bien servie.

Qu’elle se positionne aujourd’hui comme victime fragile de gens qui la détestaient, me paraît excessif. Vous connaissez le proverbe: «Tout ce qui est excessif est insignifiant».

Ce qui m’amuse aujourd’hui, c’est de la voir faire la tournée des médias pour vendre son livre. Les médias ne sont plus des vautours?