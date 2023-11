«C’est notre plus gros projet jusqu’à ce jour»: près de 300 logements étudiants près du futur REM à Griffintown

Une entreprise d’économie sociale veut implanter 290 logements abordables pour les étudiants dans le quartier Griffintown, à un jet de pierre d’une station du Réseau express métropolitain (REM) qui tarde à se concrétiser.

«Ça donne accès à tous les établissements universitaires de la métropole, dans un quartier qui gagne à avoir des logements à but non lucratif pour les jeunes», explique Laurent Levesque, directeur général et cofondateur de L’Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant (UTILE).

Le groupe a dans sa mire un terrain près de l’intersection de la rue Notre-Dame et du boulevard Robert-Bourassa, à 550 mètres de la future station du REM Griffintown-Bernard-Landry.

Annoncée pour la fin 2023, la station tarde toutefois à voir le jour. Cet été, le chantier n’était toujours pas commencé et CDPQ-Infra évoquait une ouverture «d’ici la mise en service complète du réseau», en 2024, puis en 2027.

Stratégique

Station du REM ou pas, le quartier Griffintown est un endroit stratégique pour l’UTILE, entre autres en raison de la proximité de l’École de technologie supérieure, fait valoir Élise Tanguay, directrice des affaires publiques de l’UTILE.

«C’est notre plus gros projet jusqu’à ce jour», s’enthousiasme M. Levesque.

«Les hausses de loyer plus rapides que le marché, la surpopulation étudiante dans des logements, c’est causé par un manque d’offre de logement abordable à Montréal. Pour nous, la solution, c’est de construire du logement étudiant», souligne-t-il.

PHOTO FOURNIE PAR L'UTILE/CRÉDIT FÉLIX AUDETTE

Le projet implique la démolition du garage situé au 405 rue de l’Inspecteur ainsi que l’agrandissement de l’ancien presbytère de l’église Sainte-Hélène sur le terrain adjacent, auquel l’UTILE veut trouver une vocation sociale ou communautaire. Il est toujours en attente d’un financement du gouvernement du Québec.

18 étages

L’arrondissement du Sud-Ouest entérinera lundi soir une modification au plan d’urbanisme pour augmenter la densité et la limite de hauteur de 25 à 60 mètres, de façon à permettre un immeuble de 18 étages.

L’UTILE a déjà deux projets de logements étudiants à Montréal totalisant 200 logements ainsi que trois autres en développement.

«C’est une goutte d’eau dans l’océan. Il va falloir des milliers de logements dans la métropole pour stabiliser le marché», croit M. Lévesque.