«C’est un attrait touristique important»: vers un hôtel de 200 chambres au Parc olympique

Le cinéma Starcité pourrait être transformé dès 2025 en un hôtel de 200 chambres intégré au terrain du Parc olympique, dans l’est de Montréal.

«Ça prend un hôtel», a martelé Alain Milette, directeur du développement et des projets chez Gestion Georges Coulombe.

Le promoteur a présenté son projet au Sommet de l’est qui se tenait lundi au Stade olympique de Montréal.

« Le Parc olympique, c’est un attrait touristique important, autant pour les visiteurs du Québec que de l’international. On parle de 5 millions de visiteurs par année. Il y a une masse critique pour un hôtel », a-t-il expliqué en entrevue avec Le Journal.

Il s’explique mal qu’on ne compte que 500 chambres d’hôtel à l’est de l’avenue Papineau alors qu’il y en a 19 000 à Montréal.

Transformation

Le projet implique de détruire 11 des 17 salles de cinéma, il restera tout de même six salles intégrées au complexe hôtelier qui s’étendra sur une surface de plus de 1500 mètres carrés et 7 étages.

« Il va y avoir un grand parvis, une grande place publique, avec une connexion au métro », illustre l’architecte, Sonia Gagné.

Pour y faire place, il faudra dire adieu au stationnement extérieur près du cinéma du cinéma.

Par contre, les usagers auront accès aux 4700 places de stationnement du Parc olympique et des stationnements à vélo seront ajoutés.

Le promoteur n’a pas voulu s’avancer sur le coût du projet, ni même sur un ordre de grandeur.

Il vise un début des travaux en 2025, le temps de trouver du financement et un opérateur.

Le plan d'urbanisme doit aussi passer par plusieurs étapes avant d'être approuvé par l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

Rayonnement

« Le cinéma Starcité, il est là depuis longtemps, les gens y sont attachés, de savoir que ça va être modernisé, mis au goût de jour, j’y vois une occasion pour les citoyens», s'est enthousiasmée Alia Hassan-Cournol, conseillère de la Ville dans Maisonneuve-Longue-Pointe et présidente du comité consultatif d’urbanisme de l’arrondissement.

Elle estime que l’hôtel sera intéressant pour les touristes, mais aussi les familles du quartier.

« Ça va permettre d’attirer les festivals, éventuellement des premières de cinéma, d’avoir un pôle de rayonnement culturel dans l’est », a-t-elle déclaré.