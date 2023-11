Changements climatiques: les pneus d'hiver plus importants que jamais?

Plus de huit conducteurs québécois sur dix (85%) estiment que les conditions météorologiques amplifiées par les changements climatiques ont rendu les pneus d'hiver bien plus nécessaires qu’ils ne l’étaient il y a quelques années.

C’est ce qu’a révélé un nouveau sondage Léger réclamé par l’Association canadienne du pneu et du caoutchouc (ACPC) publié lundi.

Selon ce même sondage, 82% des automobilistes interrogés ont affirmé que les pneus d’hiver leur avaient permis d’éviter au moins un accident ou une perte de contrôle. Chez les jeunes de 18 à 34 ans, ce nombre monte à 87%.

«Le fait qu’une si grande majorité d’automobilistes québécois partagent cette conviction souligne et renforce la nécessité d’une tenue de route améliorée et d’une puissance de freinage accrue sur les routes glaciales du Canada, lesquelles sont fournies par les pneus d’hiver», a déclaré Carol Hochu, présidente et directrice générale de l’ACPC, par voie de communiqué.

Depuis 2014, tous les véhicules de tourisme du Québec doivent être équipés de pneus d’hiver portant le pictogramme des trois sommets avec flocon de neige, approuvé par Transports Canada.

Attention aux pneus toutes saisons

Il y a cependant deux possibilités qui s’offrent aux conducteurs à l’arrivée de l’hiver : alterner entre pneus d’hiver et pneus «classiques», ou opter pour des pneus toutes saisons.

«Les acheteurs doivent comprendre que les pneus toutes saisons avec le symbole alpin, même s’ils répondent à la définition d’un pneu d’hiver, constituent néanmoins un compromis. [...] Cette catégorie de pneus pourrait ne pas offrir une traction adéquate pour assurer des performances optimales dans les conditions de conduite hivernales rigoureuses du Québec», peut-on lire dans le communiqué.

Les pneus spécifiquement dédiés à l’hiver sont eux conçus pour garder une efficacité optimale, même à des températures passant la barre des –30 degrés Celsius.

Le sondage a été mené auprès de 1521 conducteurs canadiens, dont 353 Québécois, et a été réalisé en ligne entre le 20 et le 22 octobre 2023.