Comment préparer sa santé digestive à l’approche des Fêtes?

Le temps des Fêtes est synonyme de bons repas partagés en famille, de desserts décadents engloutis en bonne quantité et de petites douceurs partagées devant des films.

Bref, il s’agit d’une période occupée pour votre vie sociale... et pour votre santé digestive! En effet, la nourriture dégustée durant les célébrations des Fêtes est souvent plus riche, plus sucrée et ingérée en plus grande quantité que ce que votre corps a l’habitude de traiter.

C’est bien normal et sain – après tout, il faut célébrer! –, mais encore faut-il prendre soin de votre santé digestive afin de prévenir d’éventuels soucis, comme des ballonnements, des problèmes de transit ou encore des douleurs abdominales.

Voici quelques trucs pour profiter des repas des Fêtes comme il se doit, sans inconfort.

1. Préparez le terrain

Saviez-vous qu’environ 80% de notre système immunitaire est situé dans l’intestin? On y retrouve en effet la flore intestinale, un ensemble de microorganismes présents dans le système digestif qui joue un rôle important dans la digestion.

En effet, la flore intestinale assure, entre autres, l’assimilation des vitamines et des nutriments ainsi que la dégradation des fibres et des protéines présentes dans les aliments que vous ingérez.

En prenant soin de votre flore intestinale, il est possible de prévenir certaines maladies bénignes et graves, mais aussi de renforcer la résistance du système lorsque des bactéries pénètrent dans l’organisme.

De manière générale, pour assurer une bonne santé digestive toute l’année, assurez-vous de manger suffisamment de fibres en mangeant des grains entiers, des fruits et des légumes.

De plus, buvez beaucoup d’eau, surtout si vous consommez des boissons irritantes pour l’estomac durant les Fêtes, comme le café, les boissons gazeuses et l’alcool. Cela aidera votre système à mieux traiter la nourriture.

Enfin, une routine d’exercice régulière permettra à votre corps d’activer le système digestif et d’assurer un transit plus aisé des aliments à travers celui-ci.

2. Misez sur les probiotiques pour une bonne digestion

Intégrer des probiotiques à votre alimentation est une manière simple de maintenir votre santé gastrointestinale et, par le fait même, le bon fonctionnement de votre système digestif.

On retrouve les probiotiques dans des aliments lactofermentés, comme la choucroute ou le kimchi, mais aussi dans le yogourt et le kéfir, par exemple.

Toutefois, pour vous simplifier la vie en vue des Fêtes et vous assurer d’ingérer une quantité suffisante de probiotiques, optez pour un probiotique quotidien tout-en-un en gélules ou en sachet comme Florastor.

S'appuyant sur plus de 65 ans de recherche, Florastor est la seule marque de probiotiques contenant la Saccharomyces boulardii CNCM I-745, une levure unique, étudiée dans plus de 130 études cliniques, et recommandée par la Fondation canadienne de la santé digestive.

La levure de Florastor est issue du mangoustan et du litchi, des ingrédients d’origine naturelle. De plus, Florastor est végétarien, sans gluten et sans OGM.

Florastor est un probiotique tout-en-un car il offre de nombreux bénéfices :

· Maintient la santé gastrointestinale au quotidien

· Renforce le système immunitaire

· Prévient les risques de diarrhée aiguë, diarrhée associée aux antibiotiques, diarrhée du voyageur

· Réduit la diarrhée récurrente associée au C. difficile

Enfin, Florastor offre des produits pour toute la famille. Florastor Baby est recommandé à partir de 3 mois et Florastor Kids dès 2 ans.

3. Pratiquez l’alimentation intuitive

Même si vous avez un système digestif en santé, rien ne peut prévenir les maux de ventre associés à des repas gargantuesques!

Pour prévenir les inconforts digestifs, tentez de pratiquer l’alimentation intuitive, une approche de plus en plus préconisée par les nutritionnistes qui vous encourage à vous reconnecter à vos signaux de faim et de satiété.

Ainsi, l’alimentation intuitive vous recommande de manger lentement en mastiquant bien pour déguster les aliments et redécouvrir le plaisir de les manger sans culpabiliser.

Cette approche recommande également de bien écouter les signaux de votre estomac qui signifie que votre système est plein – trop souvent, on peut les ignorer par habitude ou par oubli.

En prenant le temps de manger de manière consciente, vous soutirerez davantage de plaisir durant les repas, tout en prévenant le sentiment de «trop plein» parfois associé aux excès alimentaires. Ainsi, vous pourrez vous concentrer sur ce qui importe le plus: les moments précieux passés avec vos proches.

