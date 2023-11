Commerce unifié: choisir la meilleure firme pour votre projet — conseils d'experts

Le commerce électronique (eCommerce) a connu une croissance exponentielle ces dernières années, obligeant les entreprises à repenser leur stratégie pour répondre aux attentes croissantes de leur clientèle.

L'approche du «commerce unifié» est devenue incontournable pour offrir une expérience client exceptionnelle. C’est une évolution et une amélioration du modèle omnicanal généralement adopté par les entreprises eCommerce.

Découvrez comment choisir la meilleure firme pour un projet de commerce unifié en suivant les conseils avisés des spécialistes du domaine.

Qu'est-ce que le commerce unifié?

Le commerce unifié est une stratégie globale qui vise à intégrer de manière transparente toutes les facettes de l'expérience d'achat, que ce soit en ligne, en magasin physique ou par d'autres canaux de vente (application mobile, Marketplace et autres).

Cette approche s'appuie sur des technologies avancées pour centraliser les données clients, améliorer la personnalisation, optimiser la gestion des stocks et garantir une expérience homogène sur tous les points de contact.

«Le concept de commerce unifié efface les distinctions entre le commerce en ligne et les magasins physiques. Il nous permet de passer du panier virtuel à l’expérience personnalisée en magasin. Le commerce unifié révolutionne la façon dont les marchands et marchandes eCommerce interagissent avec leur clientèle», mentionne François-Jérôme Gosselin, président de Novatize, firme spécialisée en commerce unifié.

Pour quels types d'entreprises conviennent le commerce unifié et omnicanal?

Les stratégies omnicanales et unifiées s'adressent à diverses entreprises, notamment les détaillants et détaillantes de toutes tailles, les fabricants et fabricantes souhaitant vendre directement aux consommateurs et consommatrices, les distributeurs et distributrices cherchant à moderniser leur chaîne d'approvisionnement, les marques désirant mieux comprendre et interagir de manière plus personnalisée avec leurs clients et clientes, les entreprises eCommerce cherchant à diversifier leurs canaux de vente et les entreprises B2B aux processus d'achat complexes.

Pour adopter une stratégie efficace de commerce unifié, l’entreprise doit avoir une certaine maturité dans sa stratégie de distribution, récolter efficacement ses données clients et idéalement avoir une approche de vente omnicanale.

Les problèmes résolus grâce au commerce unifié

Le commerce unifié peut résoudre de nombreux défis auxquels les entreprises sont actuellement confrontées, notamment:

- La gestion des stocks;

- La personnalisation;

- Le service à la clientèle;

- La cohérence du processus de vente;

- L’unification des programmes de récompenses et de loyauté;

- La gestion des retours;

- Et bien plus.

Les signes que votre entreprise pourrait bénéficier du commerce unifié

Plusieurs indicateurs suggèrent que votre entreprise peut tirer profit du commerce unifié, notamment une demande croissante en ligne, un besoin de personnalisation, des défis liés à la gestion de stocks complexes et des attentes croissantes des clients et clientes provenant des différents canaux.

Pour savoir si votre entreprise est prête pour le commerce unifié, téléchargez le livre blanc de Novatize.

Les tendances à surveiller en commerce unifié

Le commerce unifié évolue constamment avec des tendances telles que la disponibilité en temps réel de l'inventaire, les recommandations de produits personnalisées et le suivi de commande personnalisé.

Ces éléments améliorent l'expérience client en offrant une visibilité sur les stocks, des suggestions de produits adaptées et un suivi précis des commandes.

L'expertise eCommerce de Novatize

Novatize, firme spécialisée en eCommerce, se distingue par son expertise dans le commerce unifié. Avec des années d'expérience, l'équipe de Novatize aide les entreprises à adopter des stratégies de commerce unifié sur mesure.

Grâce à une approche personnalisée, Novatize centralise les données clients, améliore la personnalisation, optimise la gestion des stocks et garantit une expérience client homogène.

Si vous cherchez à évoluer vers le commerce unifié, Novatize sera assurément un allié stratégique et technologique.

Comment choisir la meilleure firme pour votre projet de commerce unifié ou de commerce électronique

Le choix de la firme idéale pour votre projet de commerce unifié ou de commerce électronique est un processus qui doit être rigoureux. Assurez-vous qu'elle comprenne parfaitement vos besoins spécifiques et votre écosystème technologique.

En faisant le bon choix, vous maximisez les chances de succès de votre projet. Vous souhaitez rédiger un cahier des charges ou entamer un processus d’appel d’offres pour votre projet? Téléchargez gratuitement le guide d’appel d’offres personnalisé de Novatize.

Le commerce unifié offre des avantages concurrentiels significatifs. Contactez les expert(e)s de Novatize pour discuter de vos besoins spécifiques et élaborer une stratégie de distribution numérique sur mesure.