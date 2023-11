Connor McDavid fait plaisir à son nouvel entraîneur

Connor McDavid et ses coéquipiers ont retrouvé leurs bonnes habitudes et ont permis à Kris Knoblauch de terminer son premier match à la barre des Oilers avec le sourire, lundi soir, dans une cause gagnante de 4 à 1 sur les Islanders de New York, à Edmonton.

Les joueurs de l’équipe albertaine avaient des choses à prouver auprès de leur nouvel entraîneur-chef et la commande s’annonçait lourde face à des «Isles» qui ont dépêché Ilya Sorokin devant le filet. Heureusement pour les Oilers, McDavid s’est signalé avec deux points.

• À lire aussi: Changement d’entraîneur: Connor McDavid n’aurait pas été consulté

• À lire aussi: Temple de la renommée : Turgeon, Ouellette, Lacroix et compagnie sont immortels

Le capitaine a stagné offensivement en ce début de campagne, ce qui n’a pas aidé la cause de l’ancien pilote Jay Woodcroft. Le numéro 97 a mené l’unité d’avantage numérique en troisième période et a inscrit son troisième filet. Le tir de McDavid semblait avoir été arrêté par Sorokin, mais la rondelle a lentement glissé derrière la ligne rouge. Voyez son but ci-dessus.

Leon Draisaitl a participé à tous les filets des Oilers. L’Allemand a nivelé le pointage au premier vingt et s’est également fait complice des réussites de McDavid, Evander Kane et Zach Hyman.

La rencontre s’était mal amorcée pour les favoris de la foule. Stuart Skinner a mal paru sur un vif lancer sur réception de Mathew Barzal, mais il a fermé la porte par la suite. L’Albertain y est allé de sa meilleure performance de la saison en bloquant 32 lancers.

Sorokin, pour sa part, a cédé trois fois sur 31 tirs. Le Russe n’a remporté qu’un seul de ses six plus récents départs.