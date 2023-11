[PHOTOS] Des vedettes du Canadien séduites par les œuvres de la Montréalaise Jessica Boudreau

De Sean Monahan à Cole Caufield en passant par Vladimir Guerrero, l’artiste peintre Jessica Boudreau attire de plus en plus l’attention des grands noms du monde du sport grâce à ses toiles mettant en vedette des athlètes professionnels.

Sportive dans l’âme, la Montréalaise Jessica Boudreau se consacre depuis quelques années à sa passion pour l’art.

«Le fait d’être en mesure d’immortaliser des grands moments [sportifs] avec mon propre style créatif, puis de l’offrir aux gens ensuite est le meilleur des deux mondes.»

Ses toiles à l’acrylique, souvent inspirées de photos prises lors d’événements sportifs, ont réussi à se frayer un chemin jusqu’aux yeux des joueurs des Canadiens de Montréal et de leur famille.

Un cadeau pour Monahan

C’est du moins ce qu’elle a constaté lorsque la femme de Sean Monahan, Britanny, l’a approchée pour offrir un cadeau à ce dernier.

«Elle voulait faire une surprise à son mari pour son 700e match dans la LNH», se réjouit encore celle qui se fait connaître sous JB_ArtMtl sur les plateformes. «Même s’il a joué la majorité de ses parties avec les Flames de Calgary, elle sait que Sean porte chaudement les Canadiens dans son cœur», explique l’artiste, qui a donc choisi de créer une œuvre inspirée du premier but de Monahan dans l’uniforme du Tricolore.

Photo courtoisie Jessica Boudreau

«Il s’est blessé avant sa 700e partie, donc elle lui a finalement donné avant et elle m’a écrit pour me dire qu’il adorait. C’était très spécial comme moment.»

Son portrait de Nick Suzuki et Cole Caufield côte à côte a également fait réagir les deux vedettes des Canadiens sur Instagram.

«Woah», a réagi le petit numéro 22, en identifiant le capitaine dans son commentaire. «Ça, c’est de l’art», a ensuite répondu Suzuki.

Partenariat avec la Ligue nationale de hockey

Avant de recevoir la commande de Mme Monahan, Jessica s’était fait offrir une belle vitrine par l’équipe des réseaux sociaux de la Ligue nationale de hockey lors de la présence des Canadiens en finale de la Coupe Stanley en 2021.

«La Ligue est tombée sur une vidéo TikTok que j’ai publiée dans laquelle je travaillais sur une toile de Carey Price. Ils m’ont demandé s’ils pouvaient s’en servir pour faire la promotion des séries éliminatoires sur leurs réseaux», raconte celle qui a été flattée par cette attention.

«C’est comme si je venais de me faire repêcher», rigole-t-elle.

La toile en question est maintenant la propriété d’un collectionneur et admirateur des œuvres de la Montréalaise, qui possède également une douzaine d’autres travaux signés par celle-ci.

Vladimir Guerrero impressionné

L’ancien des Expos de Montréal Vladimir Guerrero, présent lors du dernier Expos Fest à Laval, compte aussi parmi les admirateurs de Jessica Boudreault.

Elle était sur place afin de remettre une toile du membre du Temple de la renommée à l’organisateur de l’événement et bon ami de Guerrero, Perry Giannias. Guerrero a signé l’imposante pièce et a pris le temps de partager une photo de lui avec l’œuvre sur les réseaux sociaux.

Photo courtoisie Jessica Boudreau

«Il y avait beaucoup de choses qui se vendaient à l’encan cette journée-là, mais Perry était catégorique: la toile de Guerrero était pour sa collection personnelle», se souvient la peintre en ricanant.

Elle vend des toiles jusqu’en Australie

Jessica a décidé de se lancer tête première dans la peinture au début de la pandémie, après avoir passé les 16 dernières années comme enseignante et ensuite comme mère au foyer.

«Le sport a toujours fait partie de ma vie, tout comme l’art», soutient-elle. «J’ai vu que plusieurs personnes s’en allaient [travailler] à leur compte lorsque la pandémie a frappé. Étant donné que mes enfants étaient à l’école et que j’avais du temps pour moi, j’ai décidé de faire pareil», explique-t-elle ensuite.

En collaboration pendant quelque temps avec une galerie qui s’intéressait à ses toiles sportives, l’artiste peintre Jessica Boudreau a finalement jugé plus rentable de travailler à son compte. Depuis, elle accepte des commandes de l’Australie jusqu’au sud des États-Unis.

Photo Pierre-Paul Poulin

«Ça peut être des demandes pour des toiles de sport, mais aussi des œuvres en lien avec le cinéma et la culture, ou encore la nature», explique la mère de famille qui utilise ses réseaux sociaux pour récolter ses commandes. «Si le projet me plaît et que je sens que je serai en mesure de rendre le client heureux, j’accepte.»

Le prix de vente est discuté au préalable et peut varier de 1000$ à 20 000$, selon les dimensions – qui peuvent aller de 12 po x 12 po à 60 po x 84 po –, du matériel requis et des détails visuels à inclure dans l’œuvre.

