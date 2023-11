Équipe Canada junior peut oublier Shane Wright

Contrairement à l’hiver dernier, l’attaquant du Kraken de Seattle Shane Wright ne portera pas les couleurs canadiennes au prochain Championnat mondial de hockey junior.

C’est du moins l’avis du directeur général du Kraken, Ron Francis, qui a émis quelques commentaires à ce sujet en marge d’une conférence sur le sport, lundi. Même si le joueur concerné est admissible à participer au tournoi, son équipe préfère le voir se concentrer sur le boulot attendu dans les rangs professionnels. Seattle a rappelé d’urgence le patineur de 19 ans la semaine passée, à la suite de la sévère coupure subie par le vétéran Jordan Eberle.

«J’ai déjà tenu des discussions avec Hockey Canada à ce propos. Donc, ils savent ce que j’en pense. Pour moi, il a accompli ce qu’il fallait là. Ainsi, je ne le vois pas jouer au Mondial junior. Il est avec nous maintenant», a affirmé le DG, tel que rapporté par le site NHL.com.

«Il a réalisé beaucoup de progrès. Nous sommes enthousiastes quant à son jeu et ce qu’il peut effectuer, a renchéri Francis, se rappelant bien que son joueur d’avant a acquis beaucoup d’expérience en disputant 24 parties éliminatoires de la Ligue américaine le printemps dernier. Il possède une excellente vitesse et de bonnes habiletés. Nous essayons de l’inciter à prioriser davantage son lancer. Il a été rétrogradé à la LAH et c’est ce qu’il a fait.»

Avant d’affronter l’Avalanche du Colorado en soirée, Wright avait été tenu en échec dans ses deux matchs de la Ligue nationale cette saison. Il a toutefois récolté quatre buts et deux mentions d’aide en sept parties avec les Firebirds de Coachella Valley, dans la LAH. Au championnat junior 2023, Wright a agi comme capitaine de la formation de l’unifolié et a amassé sept points en autant d’affrontements pour la mener vers la médaille d’or.