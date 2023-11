Famille française confrontée à la bureaucratie fédérale: 10 mois d’angoisse et de vache maigre

Il aura fallu dix mois d’angoisse et de vache maigre pour que la situation d’une famille originaire de la France bien établie au Québec et menacée d’expulsion par Ottawa soit en partie régularisée, au moment où les gouvernements cherchent à prioriser l’immigration francophone.

«C’est un peu de l’esclavage moderne. Ce côté injustice, ce n’est pas facile à accepter [...] pourquoi nous traiter de la sorte? Ç’a été très violent», lâche Aurélie Martin, arrivée il y a près de trois ans avec son mari et ses trois enfants.

Son rêve de grands espaces au Québec a viré au cauchemar en décembre dernier lorsqu’Immigration Canada a refusé la prolongation de leur permis de travail. Jusque là, elle était gérante d’épicerie, alors que son mari travaillait chez Héma-Québec. Le document fédéral leur laissait 90 jours pour régulariser leur situation et obtenir un autre statut, sans quoi ils devaient quitter le sol québécois.

Mais les démarches pour y arriver s’avèrent longues et complexes, à la fois pour le travailleur immigrant et l’entreprise qui l’emploie. Dépassé par les procédures, l’employeur de Mme Martin a lancé la serviette. Une autre entreprise avait toutefois grandement besoin de main-d’œuvre et a accepté d’entreprendre les démarches.

Sans salaire du jour au lendemain et non admissible au chômage, le couple y a laissé toutes ses économies. Réussir à subvenir aux besoins de sa petite famille et mettre du pain sur la table a été un combat quotidien. Heureusement, il a pu compter sur la générosité de sa famille, d’amis et d’ex-collègues de travail.

«Mes anciens patrons me donnaient des caisses de légumes qu’ils allaient jeter, alors on pouvait quand même faire la soupe. On s’est débrouillé comme ça, des amis québécois qui nous amenaient des sacs de course», raconte avec émotion la femme, qui est gérante en alimentation.

Le pouvoir des douaniers

Après des mois d’attente et avec l’aide d’une consultante en immigration, Aurélie Martin obtient enfin son nouveau permis de travail en juin, ce qui aurait dû régulariser le statut de sa famille.

Mais au moment de faire valider le nouveau document par une escapade de quelques minutes de l’autre côté de la frontière canado-américaine, un passage obligé pour les immigrants qui sont déjà en sol québécois, le douanier en décide autrement.

Seule la mère de famille a vu son statut rentrer dans l’ordre. Son mari, contrat de travail dans le milieu médical en main, s’est vu forcé de repasser par la bureaucratie canadienne. Un autre délai additionnel de trois mois pour son conjoint, sans compter les coûts.

Les enfants toujours en statut implicite

L’agent frontalier, qui a un pouvoir discrétionnaire, n’a pas non plus régularisé le statut des trois enfants, qui sont pourtant mineurs. Ces derniers viennent d’ailleurs de perdre leur admissibilité à la RAMQ, en attendant les papiers du fédéral. Le statut des trois jeunes est encore à ce jour implicite.

Le plus dur pour Mme Martin, ce fut d’expliquer ces multiples revers aux enfants. «Mentalement, fallait tenir. Comment on explique ça à des enfants? Mes enfants m’ont posé la question et ça, ça a été horrible. Mais qu’est-ce qu’on a fait de mal? On n’est pas méchants!», lui disaient ses trois filles.

Malgré toutes ces embûches bureaucratiques, Mme Martin et sa famille continuent de vouloir vivre dans la Belle Province. Ils ont même l’intention d’entreprendre des démarches pour obtenir leur résidence permanente.

«C’est pas gagné! lance la femme, avec appréhension. Mais on aime le Québec, cette façon de vivre. Ça vaut le coup de se battre, il y a trop de belles choses ici. Je me battrai jusqu’au bout parce que oui, on veut un idéal famille-travail et cet idéal-là, on l’a ici.»

Bureaucratie à Immigration Canada: Québec sur la «blacklist» dans les pays francophones

Genevieve Lajoie

La lourdeur bureaucratique d’Immigration Canada nuit à la réputation du Québec, désormais sur la liste noire dans les pays francophones, prévient une consultante en immigration.

Comme plusieurs autres, le cas d’Aurélie Martin a fait le tour des réseaux sociaux dans les derniers mois. Traiter de la sorte des immigrants parlant français et travaillant déjà sur le territoire, qui ont payé leurs impôts, n’est pas sans conséquence, insiste Maryse Grob, qui conseille la famille depuis plusieurs mois.

Si le fédéral est responsable, le Québec en pâtit. L’image idyllique de la Belle Province et ses vastes forêts enneigées ne convainc plus.

«C’est son image dans le monde qui est impactée, souligne-t-elle. Moi, je suis quelqu’un de terrain, je peux vous le dire, des demandes d’immigration vers le Québec de gens qui se lèvent le matin, de la France, de la Belgique, de la Suisse, qui me disent: “Je vais immigrer, réaliser mon rêve au Québec”, il n’y en a plus! C’est fini! Québec est blacklisté!»

Payer ses impôts

Selon la consultante en immigration, le gouvernement doit prévoir une aide pour les immigrants travaillant déjà en sol québécois et qui se retrouvent en statut implicite après des déboires avec la bureaucratie. François Legault doit faire pression en ce sens sur le fédéral, insiste-t-elle.

Maryse Grob rappelle qu’Aurélie Martin et son mari ont payé leurs impôts pendant plus de 18 mois, mais n’ont eu droit à rien, ni prestation ni chômage, lorsqu’ils ont été forcés de quitter leur job en attendant la régularisation de leur statut.

«Qu’est-ce qu’on attend pour mettre à disposition cet argent que l’immigrant a payé pendant 18 mois, pour qu’en cas de bad luck, il puisse récupérer cet argent sous forme de prestation pour vivre jusqu’à ce qu’il obtienne un autre visa? Qu’est ce qu’on attend pour faire une sorte de subvention pour ceux qui sont sur le sol puis qui, à cause d’une case mal cochée, se retrouvent sans statut, mais restent sur le sol avec nous sans avoir le droit de travailler?»

La consultante estime que les gens devraient avoir à tout le moins le droit de récupérer l’argent qu’ils ont cotisé au trésor public.

Permis de travail lié à un employeur délivré par Immigration Canada

Ce que doit fournir l’employeur :

Un contrat de travail

Une étude d’impact sur le marché du travail (EIMT)

Délais de traitement des demandes d’EIMT:

Volet des postes à haut salaire: 44 jours ouvrables

Volet des postes à bas salaire: 49 jours ouvrables

Délais de traitement pour obtenir un permis de travail : 137 jours pour une demande en ligne

*Source : Immigration Canada