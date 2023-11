Finale de la Coupe Grey: les Alouettes ont permis d’éviter le «Suck Bowl» à Hamilton

HAMILTON – Les Alouettes sont débarqués à Hamilton, lundi, deux jours seulement après leur convaincante victoire contre les Argonauts de Toronto en finale de l’Est. En se qualifiant ainsi pour la Coupe Grey, le club montréalais aura permis d’éviter la présentation de ce qu’on anticipait devenir la plus récente version du «Suck Bowl».

C’est l’éminent collègue Steve Milton, du Hamilton Spectator, qui a mis la puce à l’oreille à l’auteur de ces lignes sur ce qui se tramait. Membre du Temple de la renommée du football canadien depuis déjà plus de 10 ans, Milton est une encyclopédie vivante concernant le football à Hamilton. Plus souvent que quiconque, il a entendu les partisans des Tiger-Cats s’époumoner à crier «Argos suck». Ça fait partie de l’histoire ici!

«Je pense que c’est spécial d’aller à la Coupe Grey, peu importe la ville où ça se déroule, a noté l’entraîneur-chef des Alouettes, Jason Maas, qui en est à sa première présence à l’événement comme entraîneur-chef. Après tout le travail effectué, je suis excité qu’on soit tous ensemble pendant une semaine de plus pour y participer.»

Si les Alouettes se sont eux-mêmes invités au party, Hamilton aurait naturellement préféré que les Ti-Cats soient directement impliqués dans cette grande finale du football canadien. Après l’élimination de l’équipe face aux Alouettes, le 4 novembre à Montréal, les locaux ont ensuite imaginé qu’ils trouveraient leur bonheur en huant les Argonauts en grande finale. Les «Moineaux» en ont décidé autrement.

Tous sauf les Argos...

Vous aurez deviné que certains partisans de Hamilton prennent autant plaisir à encourager les Tiger-Cats qu’à détester les Argonauts et la ville de Toronto.

«On aime tous les clubs sauf les Argos», témoignait d’ailleurs Tracey Alvey, une partisane des Ti-Cats et résidente de Hamilton rencontrée lors de la récente finale de l’Est, à Toronto.

Elle et son mari, Tom, aiment tellement haïr les Argonauts qu’ils possèdent un abonnement saisonnier à Toronto en plus de celui qu’ils ont à Hamilton.

Pour la finale de l’Est, ils avaient par ailleurs fait preuve d’humour en fabriquant une pancarte demandant aux deux clubs de perdre.

Photo Benoît Rioux

Indifférence chez les locaux

En battant les Argonauts, les Alouettes auront coupé court au projet du «Suck Bowl». Pour Hamilton, on se retrouve maintenant avec une finale entre les Alouettes et les Blue Bombers de Winnipeg ayant passablement moins de saveur pour les partisans locaux.

«On s’en fout un peu de l’équipe qui va gagner», a convenu Steve, un amateur de football de Hamilton croisé lundi.

D’ailleurs, l’ambiance n’est pas encore à la fête dans les rues de Hamilton, malgré l’arrivée du trophée en bateau, dans la journée de lundi, puis celle des joueurs des deux équipes, un peu plus tard, en avion.

Photo fournie par la Ligue canadienne de football, Thomas Skrlj

Il faudra attendre encore quelques jours pour sentir l’effervescence alors que des partisans d’un peu partout au Canada, notamment de Montréal et Winnipeg, convergeront vers la ville ontarienne. Sans surprise, les 31 000 billets sont déjà tous vendus pour le match prévu dimanche.

Souvenirs de 2021

Montréal n’a évidemment pas augmenté sa cote de popularité à Hamilton en écartant les Tiger-Cats au premier tour éliminatoire. Or, ils ont contrebalancé en battant les Argos... Du côté des Blue Bombers, il faut rappeler que ce sont eux qui avaient battu les Tiger-Cats lors de la dernière présence du club en finale, il y a deux ans. Ça se passait justement au Tim Hortons Field, à Hamilton, le 12 décembre 2021. Zach Collaros était déjà le quart-arrière des Bombers et il avait été élu le joueur le plus utile.

Hamilton en est à sa 12e présentation de la Coupe Grey, mais seulement à sa quatrième depuis 1972. Avant 2021, la précédente finale avait eu lieu en 1996 lorsque les Argonauts, guidés par l’entraîneur-chef Don Matthews et leur quart-arrière Doug Flutie, avaient vaincu, dans une tempête de neige, les Eskimos d’Edmonton par le pointage de 43 à 37.

Déjà, à cette époque, les partisans de Hamilton criaient «Argos suck» au Ivor Wynne Stadium. Et même sans la présence de l’équipe torontoise, la formule risque d’être étrangement présente encore cette semaine, à un moment ou à un autre, à Hamilton. C’est une haine viscérale qu’éprouvent les partisans de Hamilton pour Toronto.

Un kit de survie pour les journalistes

HAMILTON – C’est une longue, trépidante, mais éreintante semaine qui attend les journalistes en marge de cette 110e édition de la Coupe Grey, à Hamilton.

Au moment de remettre l’accréditation, la Ligue canadienne de football offre d’ailleurs aux membres des médias un kit de survie.

Photo Benoît Rioux

Au-delà d’une grande tasse à café, d’un sac à lunch et de trois paires de bas à l’effigie de la Coupe Grey, on remet un superbe chapeau de trappeur permettant de garder ses oreilles au chaud. Selon la provenance du journaliste, le logo officiel sur le chapeau est d’ailleurs disponible en français. Une très belle attention!

Les événements médiatiques seront nombreux tout au long de la semaine et ça commence en force, dès mardi matin, par la conférence de presse des entraîneurs-chefs Jason Maas, des Alouettes, et Mike O’Shea, des Blue Bombers de Winnipeg. Le commissaire de la Ligue canadienne de football, Randy Ambrosie, suivra pour tracer son bilan de la saison.