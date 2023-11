Groupe Nero Bianco fait l'acquisition de Chaussures Panda

Le Groupe Nero Bianco, déjà propriétaire des magasins Club chaussures et Nero Bianco, a fait l’acquisition de l’entreprise Chaussures Panda dimanche.

En entrevue avec TVA Nouvelles, le propriétaire de l’entreprise, Jean-François Transon, indique que l’occasion était parfaite pour effectuer cette acquisition, notamment avec le départ à la retraite de la propriétaire de Chaussures Panda, Linda Goulet.

«Les synergies, le potentiel, la croissance possible: tout était là pour avoir une recette de succès», indique le président de Groupe Nero Bianco, Jean-François Transon.

De nouvelles boutiques pourraient voir le jour très bientôt en région.

«On veut juste croître et ça va passer par les régions où c’est là qu’il y a une très forte demande, mais qu’il n’y a très peu d’offre, dit-il. Donc, pour nous, on voit une très grosse opportunité à ce niveau-là.»

M. Transon assure que ses différentes bannières ne se feront pas compétition.

«On vit déjà ensemble, c’est juste qu’on était séparés, là on est regroupé, donc on va pouvoir mixer les produits encore plus intelligemment pour les clients», affirme-t-il.

Quelques personnes risquent de perdre leur emploi à la suite de cette acquisition, mais des emplois seront créés selon le président de l’entreprise.

«À court terme, un petit peu de perte [d’emplois] au niveau du siège social de Montréal, explique-t-il. Mais il va y avoir de la création à Québec, et aussi avec les ouvertures [de nouvelles boutiques], il va y en avoir autant au siège social qu’en boutique des créations d’emploi.»

Le coût total de l’acquisition n’a pas été dévoilé.

