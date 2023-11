Groupe TVA lancera une version télévisuelle de QUB radio en janvier

Près de 14 ans après son lancement, la chaîne spécialisée jeunesse Yoopa sera débranchée le 11 janvier prochain pour être remplacée par une version télévisuelle de QUB radio, qui laissera les caméras entrer dans son studio, où il est question de grands enjeux de société.

L’annonce a été effectuée lundi matin par Groupe TVA, qui exploite plusieurs chaînes spécialisées, et QUB radio, la radio web de Québecor lancée il y a cinq ans déjà.

En syntonisant la version télé de QUB radio – le titre officiel n’a pas encore été annoncé –, on pourra ainsi voir à l’œuvre les animateurs vedettes de QUB radio, soit Benoit Dutrizac, Richard Martineau, Mario Dumont, Yasmine Abdelfadel et Sophie Durocher. On présentera de «façon décontractée du contenu télévisuel authentique, sans prétention, et en misant sur l’impression d’être à la même table que [ces] têtes d’affiche», a-t-on indiqué dans un communiqué.

Joël Lemay / Agence QMI

Le Groupe TVA a par ailleurs promis «une chaîne spécialisée unique en son genre au Québec, dotée d’une facture visuelle distincte, donnant accès à l’atmosphère feutrée du studio de QUB radio».

Le contenu jeunesse sur Club illico

Quant à la chaîne spécialisée jeunesse Yoopa, lancée en avril 2010, elle proposera du contenu éducatif et divertissant aux enfants jusqu’au 10 janvier prochain. Depuis ses débuts, elle a diffusé des productions originales comme BAM, L’académie secrète, Les étoiles du dodo, Miam! et Théo.

C’est maintenant sur Club illico que l’on invite les enfants à se brancher pour découvrir l’offre en contenu jeunesse de Québecor. Leurs parents y trouveront de plus des productions taillées sur mesure pour leurs goûts.

«Compte tenu de la concurrence accrue des plateformes étrangères en contenu jeunesse, Groupe TVA se devait de repositionner son offre télévisuelle en misant sur l’information et les affaires publiques, qui sont au cœur de sa mission», a-t-on indiqué.

En plus de la version télé de QUB radio, Groupe TVA continue de miser sur ses chaînes spécialisées ADDIK, CASA, Évasion, LCN, MOI ET CIE, Prise 2, TVA Sports (1 et 2) et Zeste.