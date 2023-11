Guy Fournier bien entouré pour son lancement

Les Éditions du Journal ont procédé au lancement de l’autobiographie de Guy Fournier Jamais deux sans moi écrite sur le ton de l’intimité en collaboration avec son bon ami, Pierre Huet. Lors du lancement il y avait plusieurs de ses amis, des politiciens, les membres de sa famille et ses collègues de travail.

Guy Fournier est égal à lui-même, car il partage avec nous ses souvenirs sans retenue et sans détour dont sa vie amoureuse et professionnelle dans son autobiographie Jamais deux sans moi.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Ses talents d’auteur prolifique, dramaturge émérite et scénariste ont marqué l’imaginaire des Québécois alors qu’on voit Marie Michèle Desrosiers en compagnie de Guy Fournier.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Esther Bégin et John Parisella sont venus saluer Guy Fournier lors du lancement de son autobiographie Jamais deux sans moi.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Guy Fournier, qu’on voit entouré du membre de l’équipe de la Coupe Davis, le Juge François Godbout, Geneviève Faribault, l’ancien premier ministre du Québec Daniel Johnson, le ministre Pablo Rodriguez et Serge Sasseville, conseiller de la Ville de Montréal dans Ville-Marie, nous fait découvrir ses rencontres avec des politiciens dont l’ancien premier ministre du Canada Pierre Elliott Trudeau.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Pierre Huet et Guy Fournier sont entourés de Judith Landry, directrice générale, édition, secteur livre Québecor, Mylène Des Cheneaux, directrice des Éditions du Journal, et Lyne Robitaille, vice-présidente principale, Journaux, Livres et Magazines, ainsi que présidente et éditrice du Journal de Montréal.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Guy Fournier, qu’on aperçoit entouré de Céline Marcotte, directrice générale du Rideau Vert, Sylvie Cordeau, Québecor et Francine Léger, confie avec humour et émotion des anecdotes croquantes.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Guy Fournier est entouré de Pascale Bourbeau, Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, Pierre Huet, qui a collaboré au livre, Mylène Des Cheneaux, directrice des Éditions du Journal, et Richard Martineau.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Guy Fournier a toujours bien su s’entourer alors qu’on le voit accompagné de son épouse, Maryse Beauregard, Louise Roy et Louise Harel, l’ancienne présidente de l’Assemblée nationale.