Hank Azaria évoque les funérailles de Matthew Perry «entre rires et larmes»

Hank Azaria a rendu un dernier hommage à son ami Matthew Perry, à ses funérailles.

L'interprète de Chandler Bing a été inhumé le 3 novembre, au cimetière de Forrest Lawn à Hollywood Hills. La cérémonie s'est déroulée dans la plus stricte intimité, avec la famille de Matthew Perry et ses plus proches amis, dont les acteurs de Friends, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer et Jennifer Aniston.

Hank Azaria, qui avait confié que Matthew Perry était « le premier ami » qu'il s'était fait en arrivant à Los Angeles, était présent aux obsèques de celui qui l'a également aidé à se sortir de ses addictions.

« J'étais à l'enterrement le week-end dernier. Vous savez, c'est triste. C'était un homme hilarant, alors nous avons alterné les rires et les pleurs en nous souvenant de lui », a confié Hank Azaria à Messenger.

« Le monde entier l’a perdu. D'une certaine manière, c'est agréable de voir le monde partager cette peine », a-t-il ajouté.

Matthew Perry est décédé le 28 octobre dernier, après que son corps a été retrouvé dans son jacuzzi. Il avait 54 ans.