Israël estime que la «pression internationale» s'accroît concernant la guerre à Gaza

Le chef de la diplomatie israélienne a estimé lundi que la pression internationale sur son pays s'accentuait concernant les opérations militaires dans la bande de Gaza et qu'il fallait s'efforcer d'en prolonger «la légitimité».

«Nous avons deux ou trois semaines avant que la pression internationale ne s'intensifie vraiment, mais le ministère des Affaires étrangères s'efforce d'élargir la fenêtre de légitimité et les combats se poursuivront aussi longtemps que nécessaire», a déclaré le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen, selon des propos transmis à l'AFP par son porte-parole.

Plus de cinq semaines après le début de la guerre, déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre, les organisations humanitaires internationales redoublent d'appels en faveur d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, pilonnée par Israël et où l'eau potable et les médicaments manquent cruellement, avec une aide humanitaire qui ne passe qu'au compte-gouttes.

Le commissaire européen à l'Aide humanitaire, Janez Lenarcic, a appelé lundi Israël à mettre en oeuvre de «véritables» pauses humanitaires dans sa guerre contre le Hamas.

Le patron de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a de son côté insisté sur la nécessité que ces pauses humanitaires soient «immédiates» afin de garantir l'acheminement de l'aide indispensable, notamment du carburant pour les hôpitaux.

Les quelque 2,4 millions d'habitants, dont 1,6 millions ont été déplacés depuis le début de la guerre, sont plongés dans une situation catastrophique, selon l'ONU.

Les combats sont particulièrement intenses dans le nord de la bande de Gaza et dans Gaza-ville où plusieurs hôpitaux, qui hébergent de nombreux déplacés, sont cernés par les affrontements entre les soldats israéliens et les combattants du Hamas.

Depuis le 7 octobre, les bombardements israéliens ont tué 11 180 personnes, majoritairement des civils, parmi lesquels 4 609 enfants, dans la bande Gaza, selon le ministère de la santé du Hamas.

L'attaque du Hamas a fait environ 1 200 morts du côté israélien, en majorité des civils tués le 7 octobre, selon les derniers chiffres officiels israéliens.